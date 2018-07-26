الرئيسية أخبار عاجلة السفارة الأمريكية فى بكين: شخص فجر قنبلة ولا إصابات عداه الخميس، 26 يوليه 2018 08:57 ص السفارة الأمريكية فى بكين رويترز إضافة تعليق قالت السفارة الأمريكية فى بكين إن شخصا فجر قنبلة ولا إصابات عداه، وأوضحت أن الشرطة تعاملت مع الانفجار. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الشرطة الصينية تلقى القبض على امرأة حاولت الانتحار أمام السفارة الأمريكية الشرطة الصينية تقبض على تشكيل عصابى لصناعة الأسلحة وتسويقها عبر الإنترنت السفارة الأمريكية الصين بكين انفجار ببكين أخبار العالم أخبار العالم الآن الخارجية تكشف تفاصيل رفع أمريكا الحظر عن مساعدات عسكرية بقيمة 195مليون دولار فيديو.. قبة جامعة القاهرة تتزين لاستقبال مؤتمر الشباب السادس ماذا حدث فى اللقاء الأخير بين ليفربول والسيتى قبل القمة المنتظرة "فيديو" رئيس مصلحة الضرائب العقارية: العشة فى المصيف عليها ضريبة ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية مدير مستشفى كفر الشيخ عن مصرع مريضة وجنينها بحريق: "قضاء ربنا" (فيديو) لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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