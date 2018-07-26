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السفارة الأمريكية فى القاهرة على تويتر: فخورون بشراكتنا مع مصر وشعبها

الخميس، 26 يوليه 2018 06:47 م
السفارة الأمريكية فى القاهرة على تويتر: فخورون بشراكتنا مع مصر وشعبها توماس جولدبرجر القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بمصر
كتب عبد الوهاب الجندى
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علقت السفارة الأمريكية فى القاهرة، اليوم الخميس، بشأن عملية الإفراج عن 195 مليون دولار من السنة المالية 2016 الخاص بالتمويل الخارجى العسكرى لمصر.

وقالت السفارة فى سلسلة تغرديدات على تويتر: لاتزال الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز علاقتنا الاستراتيجية مع مصر، وقد عملنا بشكل وثيق مع الحكومة المصرية خلال العام الماضى لتعزيز هذه العلاقات دبلوماسيا ودعم الأهداف الأمنية المشتركة ومكافحة الإرهاب" .

وأضافت: إدراكا للخطوات التى اتخذتها مصر خلال العام الماضي، وبروح جهودنا لتعزيز هذه الشراكة، قررت الإدارة السماح لمصر باستخدام المبلغ المتبقى وقدره 195 مليون دولار من صندوق التمويل الخارجى للمشتريات العسكرية للسنة المالية  2016

وتابعت: "سنواصل مناقشة أهمية حقوق الإنسان والحوكمة مع نظرائنا من المسئولين المصريين، نحن فخورون بشراكتنا مع مصر وشعبها، وسنواصل البحث عن فرص لتحسين وتعزيز التعاون وتشجيعه".

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