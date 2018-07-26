السعودية تسدد حصتها فى ميزانية السلطة الفلسطينية بـ(80) مليون دولار

كتب مصطفى عنبر

قال السفير أسامة بن أحمد نقلى، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بأن الصندوق السعودى للتنمية قام بتحويل مبلغ (80) مليون دولار أمريكى، إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية، وذلك قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية لشهور أبريل ومايو ويونيو ويوليو 2018، بواقع (20) مليون دولاراً شهرياً.