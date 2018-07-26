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الخميس، 26 يوليه 2018 05:45 م
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السعودية تسدد حصتها فى ميزانية السلطة الفلسطينية بـ(80) مليون دولار

الخميس، 26 يوليه 2018 04:35 م
السعودية تسدد حصتها فى ميزانية السلطة الفلسطينية بـ(80) مليون دولار الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين
كتب مصطفى عنبر
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قال السفير أسامة بن أحمد نقلى، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة  الدول العربية، بأن الصندوق السعودى للتنمية قام بتحويل مبلغ (80) مليون دولار أمريكى، إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية، وذلك قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية لشهور أبريل ومايو ويونيو ويوليو 2018، بواقع (20) مليون دولاراً شهرياً.

وأكد السفير "نقلى"، أن المملكة العربية السعودية سوف تستمر دوماً فى دعم القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية.

 


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