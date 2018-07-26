الخارجية تكشف تفاصيل رفع أمريكا الحظر عن مساعدات عسكرية بقيمة 195مليون دولار

كتب حسن مجدى

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الوزارة أعلنت بالأمس عن اتصال هاتفى بين سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، ونظيره الأمريكى، وتم خلال الاتصال إبلاغ سامح شكرى بقرار الولايات المتحدة الأمريكية وإدارتها برفع الحظر عن جزء من المساعدات العسكرية لمصر.

وتابع المتحدث باسم الخارجية المصرية، فى مداخلة هاتفية مع برنامج يحدث فى مصر، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، عبر فضائية MBC مصر، أن الخارجية المصرية فضلت الانتظار حتى تعلن الولايات المتحدة عن القرار باعتباره قرارها، مشددا على أن القرار يعكس مرة أخرى أهمية العلاقات المصرية الأمريكية، والإلتزام الذى تقدمه البلدان لدعم تلك العلاقة.

وأشار إلى أن برنامج المساعدات جزء أصيل ومهم ويؤكد على استراتيجية العلاقة المصرية الأمريكية، موضحا أن الإدارة طالما قررت اتخاذ القرار يكون القرار سارى المفعول.

وأعلنت الخارجية الأمريكية، فى بيان لها، رفع القيود عن مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 195مليون دولار، وذلك حسبما أفادت وكالة رويترز.

وقالت إن مصر اتخذت خطوات إيجابية للرد على مطالب بشأن حقوق الإنسان.

وأشارت الخارجية الأمريكية، فى البيان، إلى أن الولايات المتحدة كانت علقت جزءًا من المساعدات العسكرية المقدمة إلى مصر فى أغسطس 2017.

وجاء رد مصر على ما زعمته الولايات المتحدة عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان، بأن قرار إلغاء المساعدات العسكرية "حكم غير عادل" على طبيعة العلاقات الاستراتيجية التى ربطت بين البلدين لعقود.