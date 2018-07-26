الحكومة: لم نتقدم بأى مشروعات قوانين تخص الإيجار القديم للبرلمان

كتب عبد اللطيف صبح

أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أن الحكومة لم تتقدم لمجلس النواب بأى مشروعات قوانين تخص الإيجار القديم، وأن كل من قُدم للبرلمان فى هذا الشأن هى مشروعات قوانين مُعدة من قبل بعض النواب.

وأوضح مروان أن موضوع الإيجار القديم يحتاج مناقشة وحوار مجتمعى كبير، لافتا إلى أن عدد كبير من النواب مهتم بهذا الموضوع لكن لم يتقدم للمجلس أى مشروع قانون فى هذا الشأن من الحكومة.

جاء ذلك خلال مؤتمرا صحفيا عقده المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، صباح اليوم الخميس، مع المحررين البرلمانيين بمقر الوزارة للكشف عن حصيلة دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب وأهم الملامح التى تميز بها.