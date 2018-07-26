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الحكومة: قدمنا 544 مشروعا بقانون للبرلمان منذ انعقاده ووافق على 88% منها

الخميس، 26 يوليه 2018 01:05 م
الحكومة: قدمنا 544 مشروعا بقانون للبرلمان منذ انعقاده ووافق على 88% منها المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح
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كشف المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، عن إجمالى عدد المشروعات بقوانين التى تقدمت بها الحكومة للبرلمان خلال أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية، والتى بلغ عددها 544 مشروعا بقانون.

وأوضح مروان فى لقاء له بالمحررين البرلمانيين صباح اليوم، أن مجلس النواب وافق على 480 مشروع بقانون منها بنسبة 88% ويتبقى 64 قانون منها على سبيل المثال الإجراءات الجنائية والإدارة المحلية.

كما أشار إلى أن الحكومة تقدمت بـ161 اتفاقية دولية للبرلمان خلال أدوار النعقاد الماضة تمت الموافقة على 158 اتفاقية بنسبة 98% ليتبقى 3 اتفاقيات فقط، بالإضافة إلى 14 قرار جمهورى تمت الموافقة عليهم جميعا، نصفهم كان فى دور الانعقاد الأخير.

 

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