البيئة تعلن السيطرة على بقعة خفيفة من السولار بنهر النيل بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توجيهاتها بسرعة إرسال لجنة عاجلة لمعاينة بقعة سولار بنيل الأقصر، حيث ورد بلاغ لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة أفاد بوجود بقعة سولار بالنيل أمام أحد الفنادق بمنطقة العوامية بالاقصر.

تم إرسال لجنة عاجلة من الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالأقصر بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة ، حيث تبين من المعاينة وجود طبقة رقيقة لامعة من السولار تبلغ مساحتها حوالى 5 م طول و2 م عرض والبقعة مجهولة المصدر.

وقد تم التعامل مع البقعة وتشتيتها إلى أن تلاشت، كما تم التأكد من عدم تأثير البقعة على جودة ونوعية المياه ومحطات المياه تعمل بكامل طاقتها، وجارى التعرف على المصدر وإتخاذ الاجراءات القانونية تجاهه.