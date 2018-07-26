video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 يوليه 2018 05:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

البيئة تعلن السيطرة على بقعة خفيفة من السولار بنهر النيل بالأقصر

الخميس، 26 يوليه 2018 05:21 م
البيئة تعلن السيطرة على بقعة خفيفة من السولار بنهر النيل بالأقصر الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توجيهاتها بسرعة إرسال لجنة عاجلة لمعاينة بقعة سولار بنيل الأقصر، حيث ورد بلاغ لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة أفاد بوجود بقعة سولار بالنيل أمام أحد الفنادق بمنطقة العوامية بالاقصر.
 
تم إرسال لجنة عاجلة من الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالأقصر بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة ، حيث تبين من المعاينة وجود طبقة رقيقة لامعة من السولار تبلغ مساحتها حوالى 5 م طول و2 م عرض والبقعة مجهولة المصدر.
 
وقد تم التعامل مع البقعة وتشتيتها  إلى أن تلاشت، كما تم التأكد من عدم تأثير البقعة على جودة ونوعية المياه ومحطات المياه تعمل بكامل طاقتها، وجارى التعرف على المصدر وإتخاذ الاجراءات القانونية تجاهه.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شركة مياة الأقصر : عودة مياة الشرب خلال ساعة عقب تفتيت بقعة سولار بنهر النيل

الاقصر

اخبار الاقصر

بقعة سولار بنيل الاقصر

اخبار مصر

وزارة البيئة

اخبار المحافظات




لا تفوتك
الحكومة: لم نتقدم بأى مشروعات قوانين تخص الإيجار القديم للبرلمان

الحكومة: لم نتقدم بأى مشروعات قوانين تخص الإيجار القديم للبرلمان

شركة العاصمة الإدارية تنظم مسابقة لتصميم شوارع العاصمة الجديدة

شركة العاصمة الإدارية تنظم مسابقة لتصميم شوارع العاصمة الجديدة

الدكتور أحمد عكاشة فى أجرأ حوار لـ" اليوم السابع":هذه قصتى مع محمد صلاح..الجنة سيدخلها البوذى المؤمن قبل المسلم غير المؤمن ..وأعضاء الإخوان مصابون بالضلال..و "الحور العين" أطفال وليسوا للنكاح

الدكتور أحمد عكاشة فى أجرأ حوار لـ" اليوم السابع":هذه قصتى مع محمد صلاح..الجنة سيدخلها البوذى المؤمن قبل المسلم غير المؤمن ..وأعضاء الإخوان مصابون بالضلال..و "الحور العين" أطفال وليسوا للنكاح

محمد صلاح يكشر عن أنيابه قبل انطلاق الدوري الانجليزي.. الفرعون يحول تأخر ليفربول إلى فوز 2/1 على مانشستر سيتى.. نجم الريدز يسجل بعد نزوله بـ52 ثانية.. والجماهير تحتشد للحصول على توقيع بيكاسو الكرة المصرية

محمد صلاح يكشر عن أنيابه قبل انطلاق الدوري الانجليزي.. الفرعون يحول تأخر ليفربول إلى فوز 2/1 على مانشستر سيتى.. نجم الريدز يسجل بعد نزوله بـ52 ثانية.. والجماهير تحتشد للحصول على توقيع بيكاسو الكرة المصرية

رسائل لـ محمد صلاح من أمريكا: "تعالى كل محشي عندنا"

رسائل لـ محمد صلاح من أمريكا: "تعالى كل محشي عندنا"

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة