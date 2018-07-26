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الخميس، 26 يوليه 2018 05:08 م
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البريد المصرى يشارك فى اجتماعات الدورة الاستثنائية للاتحاد الإفريقى بمدغشقر

الخميس، 26 يوليه 2018 01:04 م
البريد المصرى يشارك فى اجتماعات الدورة الاستثنائية للاتحاد الإفريقى بمدغشقر جانب من المؤتمر
كتبت هبة السيد
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يشارك البريد المصرى فى اجتماعات الدورة الاستثنائية للاتحاد البريدى الإفريقى الشامل يومى 26و27 يوليو 2018 بمدينة انتاناناريفو عاصمة مدغشقر بوفد عال المستوى برئاسة عصام الصغير رئيس مجلس ادارة البريد المصري.

وقال عصام الصغير رئيس مجلس ادارة البريد المصرى إن هذا المؤتمر يعد أعلى تمثيل بريدى بإفريقيا وتأتى أهميته كونه يناقش الخطة المستقبلية للعمل البريدى على مستوى افريقيا بالكامل، حيث سيتم وضع العلامات الفارقة لتنظيم العمل البريدى بين البلدان الافريقية بما يحقق مصالحها قبل انعقاد مؤتمر الاتحاد البريدى العالمى بأديس أبابا فى سبتمبر القادم.

وأوضح رئيس البريد المصرى أن خلال فعاليات المؤتمر سيتم مناقشة واعتماد عدد من الموضوعات الهامة الخاصة بالخدمات الاليكترونية والتحول التكنولوجى و الخطط الرامية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للجمهور سواء البريدية او المالية او المجتمعية كما أنه من المقرر ان يقوم مؤتمر المفوضين للاتحاد باعتماد الخطط الاستراتيجية لتطوير عمل الاتحاد ومنح بعض الصلاحيات لرئيس مؤتمر المفوضين والامين العام لاتخاذ القرارات التى يرونها فى صالح الاتحاد دون الحاجة للانتظار لمدة 4 سنوات وهى المدة المقررة لانعقاد مؤتمر المفوضين هذا بالإضافة إلى رسم خطط مستقبلية ترتكز على توفير التمويل اللازم وتحقيق اهداف الاتحاد الإفريقى فى تطوير وتنمية القطاع البريدى ليتحول إلى قطاع خدمى منتج يحقق الربح ويقود قاطرة التنمية فى كافة البلدان الافريقية.

وأشار عصام الصغير إلى ان الهدف الرئيسى من هذه المشاركات هو تعزيز ريادة مصر فى تقديم الخدمات البريدية على المستويين الإقليمى والدولى ودعم سبل التعاون المشترك ونقل خبراتنا فى مجالات تقديم الخدمات البريدية إلى مختلف البلدان الشقيقة.

وتشغل مصر منصبى نائب رئيس مجلس اتحاد البريدى الإفريقى ورئيس المجلس الائتمانى وممثل افريقيا فى صندوق تحسين نوعية الخدمة باتحاد البريد العالمى.

 


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