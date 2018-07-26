البترول: شركة لبييا مصر تتجه لأول مرة للاستثمار فى مستودعات شحن وتخزين الوقود

كتب أحمد أبو حجر

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الجمعية العامة لشركة ليبيا أويل مصر أحد الشركات المصرية الليبية المشتركة العاملة فى مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية ومشتقاتها وامتلاك وإدارة محطات خدمة وتموين السيارات وتموين السفن والطائرات والتى تعد أحد النماذج الناجحة للتعاون المصرى الليبى وتساهم فيها الهيئة المصرية العامة للبترول وذلك بحضور المريمى كشيم رئيس شركة ليبيا أويل مصر ومصباح الشيتى المدير العام للشركة وإبراهيم أسعد المدير التنفيذى لشركة تام أويل إفريقيا وليبيا أويل القابضة والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أيمن نجيب نائب رئيس هيئة البترول للنقل والتوزيع.

وخلال الجمعية استعرض مسئولو شركة ليبيا أويل مصر نتائج اعمالها لعام 2017 وخططها التوسعية فى السوق المصرى وخاصة مشروع انشاء مستودع مشترك لتخزين وشحن الوقود فى منطقة وادى القمر بالأسكندرية مع شركة توتال بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 11 مليون دولار وبطاقة استيعابية حوالى 12 الف متر مكعب من خلال انشاء 7 خزانات للبنزين عالى الأوكتين والسولار .

وأكد الملا خلال أعمال الجمعية أن الخطط التوسعية للشركة تعكس الرؤية الاستراتيجية لها واهتمامها بزيادة استثماراتها فى السوق المصرى مشيراً الى ان اتجاهها للإستثمار لأول مرة فى إقامة مستودعات شحن وتخزين الوقود يعد خطوة إيجابية فى هذا الصدد فى ظل الأهمية الاستراتيجية لمثل هذه المشروعات فى منظومة توزيع وتداول الوقود داخل السوق المحلى والإنعكاسات المتوقعة للمشروع على أداء الشركة وعائداتها ، مطالباً بتكثيف الجهود للإنتهاء من كافة الخطوات اللازمة للبدء فى عمليات انشاء المستودع ، كما أكد الوزيرعلى أهمية دعم الاتجاه الحالى للتوسع فى أنشطة تموين السفن والطائرات بالوقود وضخ استثمارات جديدة فى هذه الأنشطة ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة خاصة مع وجود فرص واسعة لدخول استثمارات جديدة فى هذه المجالات والأنشطة .

وأضاف الوزير أنه سيتم تقديم كامل الدعم للشركة لسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة والتراخيص لتشغيل محطات الوقود التى تم الانتهاء منها لزيادة عدد المحطات التى تخدم محافظات مصر من منطلق استراتيجية الوزارة للتوسع فى إنشاء محطات الوقود فى كافة المحافظات والطرق الرئيسية ، وطالب الملا الشركة بدراسة الدخول فى تسويق بنزين 95 الجديد ذو العلامة التجارية فى ظل الإقبال الملحوظ عليه خلال الفترة الأخيرة وتنامى مبيعاته داخل السوق المصرى .

وأوضح المريمى أن الشركة تعمل على زيادة استثماراتها فى السوق المصرى وتعزيز شبكة محطات الوقود التى تمتلكها والإستثمار فى مجالات جديدة كمستودعات الشحن والتخزين للوقود وأنشطة تموين السفن والطائرات موضحاً ان الشركة قاربت على الانتهاء من الدراسات الأولية لمشروع المستودع الجديد بالأسكندرية على مساحة 22 الف متر مربع .

وخلال الاجتماع أوضح مصباح الشيتى المدير العام للشركة أن إجمالى الكميات التى تم بيعها خلال عام 2017 بلغت حوالى 912 ألف متر مكعب من المنتجات البترولية والزيوت المعدنية بحجم مبيعات يصل الى حوالى 3ر3 مليار جنيه ، وأشار إلى أن الشركة تمتلك 90 محطة متميزة منتشرة فى القاهرة الكبرى والإسكندرية والدلتا وجنوب مصر وتقدم أعلى مستويات الخدمة المتكاملة للمواطنين حيث تم تشغيل محطات جديدة فى عدة مناطق منها الصف الجديدة وكفر الشيخ والأسكندرية، وأضاف أن عدد مراكز الخدمة التى تمتلكها الشركة بلغ 26مركزاً للخدمة وبيع الزيوت لافتاً الى أن نشاط تموين الطائرات الذى تقوم به الشركة فى 11مطاراً داخل جمهورية مصر العربية شهد نتائج متميزة حيث ارتفع اجمالى المبيعات بنسبة 62% على العام السابق وبنسبة 300% عن المخطط ، كما تمتلك الشركة حصة نسبتها 35% فى مصنع خلط وتعبئة الزيوت فى مدينة برج العرب مع شركة توتال .