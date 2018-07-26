الاستئناف تتسلم ملف التحقيقات فى اتهام حداد وصديقه بقتل جدته

كتب أحمد الجعفرى

تسلمت نيابة استئناف القاهرة ملف التحقيقات فى القضية المتهم فيها حداد وصديقه بقتل جدة الأول لسرقتها، ومن المقرر تحديد جلسة لمحاكمتهما أمام إحدى دوائر الجنايات.

كانت النيابة العامة قد أجرت معاينة تصويرية للجريمة، حيث اصطحبت المتهمين ومثلا الجريمة، وتبين من خلال المعاينة استعانتهما بـ"لاصق طبى" لتكميم فم الضحية، بعدما تسللا لمسكنها، وأثناء محاولة تكميم فمها كتما أنفاسها حتى فارقت الحياة، واستوليا على مشغولاتها الذهبية ومبلغ 20 ألف جنيه، وفرا هاربين.

كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كشفت غموض العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بالصف، حيث تبين أن حفيدها استعان بصديقه لسرقتها، وأثناء تنفيذ الجريمة، كتما أنفاسها ما أسفر عن مفارقتها الحياة، واستوليا على مبلغ 20 ألف جنيه، ومصوغات ذهبية، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.