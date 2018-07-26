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الخميس، 26 يوليه 2018 09:51 م
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الأحد.. جامعة بنها تحتفل بيوم التميز وتكرم عددا من الأستاذة

الخميس، 26 يوليه 2018 09:18 م
الأحد.. جامعة بنها تحتفل بيوم التميز وتكرم عددا من الأستاذة جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم
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تشهد جامعه بنها، صباح الأحد المقبل، احتفاليه كبرى بيوم التميز العلمى الرابع، حيث يفتتح الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعه فعاليات اليوم بحضور نواب رئيس الجامعه والعمداء وعدد من أعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم والأمناء المساعدين للجامعه والقيادات الإداريه والطلاب وعدد كبير من العاملين.

ويقوم الدكتور القاضى بتكريم نائبا رئيس الجامعه لشئون خدمه المجتمع والدراسات العليا بمناسبة بلوغهما سن التقاعد، وكذلك سيكرم القاضى عمداء الكليات السابقين والذين انتهت مدة عمادتهم، كما يقوم القاضى بتكريم الدكتور يسرى السعيد مدير عام المستشفيات الجامعيه السابق.

وتشهد الاحتفاليه تكريماً لطلاب الجامعه الأوائل فى مختلف الكليات، كما سيتم الاعلان عن المكتبات الفائزه فى مسابقة أفضل مكتبه بالجامعه لهذا العام، وسيتم منح المكتبات الفائزه شهادات تقدير وجوائز ماليه تشجيعاً لها على استمرار التميز فى أداء خدماتها للطلاب والباحثين وأعضاء هيئه التدريس.

كما يقوم القاضى بتكريم وحدة الجوده بكلية العلوم التى بذلت مجهوداً كبيراً أدى إلى حصول الكليه على الاعتماد من قبل الهيئة القومية للاعتماد.

وعلى هامش الاحتفاليه سيتم الإعلان عن مراجعة الخطه البحثيه للجامعه 2017-2022 واعطاء دفعه جديده لتنفيذها وفقاً للمواعيد المحدده بها.

وقال القاضى فى بيان إن الجامعه تحرص على اقامة هذه الاحتفاليه تكريماً لكل الجهود التى بذلت فى مختلف المجالات العلميه والبحثيه والاداريه وحتى تقول الجامعه لكل من بذل جهداً، نحن نشكركم ونقدر جهدكم ونطالبكم باستمرار العمل والتميز.

 

 


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