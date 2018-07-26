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الخميس، 26 يوليه 2018 05:06 م
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"اقتصادية قناة السويس": لا صحة لأية تحقيقات مع موانئ دبى بالسخنة

الخميس، 26 يوليه 2018 04:53 م
"اقتصادية قناة السويس": لا صحة لأية تحقيقات مع موانئ دبى بالسخنة الفريق مهاب مميش
كتبت دانه الحديدى
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نفت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس مانشرته إحدى الصحف، بشأن نتائج تحقيقات قد أجرتها الهيئة مع موانئ دبى العالمية بالسخنة، حول الإفراج الجمركى للشحنات داخل الميناء الذى تديره الهيئة.

فى هذا السياق، أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة لم تجر أية تحقيقات مع موانئ دبى وهى مشغل رئيسى لميناء السخنة الذى يتبع الهيئة الاقتصادية، مشيراً لتعامل الهيئة بكل شفافية مع أية مشكلات قد تواجه العملاء فى أى ميناء يتبع الهيئة، كما أن الهيئة لم تصدر أية تقارير أو بيانات أو خرج من أى من مسئوليها أية تصريحات بشأن هذا الأمر .

وأكد الفريق مهاب مميش أن إدارة الهيئة تتعامل مع جميع الجهات وكذلك المستثمرين والرأى العام بكل شفافية، موضحاً أن الهيئة حريصة دوما إلى التعامل مع المشكلات بالحلول السريعة والتى تأخذ فى الاعتبار المصلحة العليا للبلاد والتغلب على أية أمور عالقة لتحقيق الأهداف المرجوة لتنمية البلاد من خلال الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

ونفى الفريق مميش ما نشر عن تحميل موانئ دبى العالمية بالسخنة مسئولية شكاوى العملاء من تأخير أية إجراءات للتخليص الجمركى بميناء السخنة التابع للهيئة الاقتصادية، مؤكداً على تضافر الجهود بين موانئ دبى العالمية وهى أحد شركاء التنمية مع الهيئة الاقتصادية فى تطوير الميناء وتوسعة ساحات التداول وتنمية العمل داخل الميناء بما يحقق الرضاء الكامل لكافة العملاء ، وكما تعمل موانئ دبى والهيئة الاقتصادية على تحديث الخدمات المقدمة داخل الميناء لتحويلها لميناء محورى يخدم المنطقة والعالم مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومي.

كما كشف مميش عن أن أية مشكلات داخل أية ميناء محلى هى ذاتها مشكلات تواجه أى ميناء بالعالم، ولكننا قادرون على حلها فى أسرع وقت ولا نحتاج إلى تحقيقات أو ماشابه مع أى مشغل أو عميل لدينا، موضحاً أن الهيئة تعمل على تطوير وتوسعة ميناء السخنة للاستفادة القصوى من جميع الإمكانات العاملة بها.

وأشار الفريق مميش إلى زيادة حركة السفن والتداول بالميناء وجارى تحديث المعدات والساحات وتطوير الميناء وزيادة عدد الأرصفة مما يمكنها من استقبال زيادة فى الأعداد المستهدفة من السفن بحلول 2030 وهو ماتعمل عليه الهيئة خلال الفترة الماضية وتستكمله حالياً.

يذكر أن الهيئة الاقتصادية فى أحدث تقارير لها، أشارت إلى الزيادة الملحوظة فى حركة تداول البضائع والسفن داخل ميناء السخنة خلال النصف الأول من العام الجارى .

 


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