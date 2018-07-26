اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادًا مختصرًا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات، السياسية والاقتصادية الرياضية فى مصر والعالم، اليوم الخميس، وعلى رأسها تأكيد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن ما تم إنفاقه لدعم بند الأجور وبند المعاشات يعادل 60 مليار جنيه، وهى نفس القيمة التى تم توفيرها بعد خفض نسبة الدعم على المواد البترولية والكهرباء.





المالية: 60 مليار جنيه حجم الإنفاق لرفع الأجور والمعاشات وخصومات الضريبة





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