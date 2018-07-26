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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

الخميس، 26 يوليه 2018 11:13 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادًا مختصرًا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات، السياسية والاقتصادية الرياضية فى مصر والعالم، اليوم الخميس، وعلى رأسها تأكيد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن ما تم إنفاقه لدعم بند الأجور وبند المعاشات يعادل 60 مليار جنيه، وهى نفس القيمة التى تم توفيرها بعد خفض نسبة الدعم على المواد البترولية والكهرباء.

1
 

المالية: 60 مليار جنيه حجم الإنفاق لرفع الأجور والمعاشات وخصومات الضريبة

 

2
 

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن رفع القيود عن مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 195 مليون دولار

3
 

السيسي يصدق على قوانين تعديل الضريبة على الدخل وتحديد المعاملة المالية لرئيس البرلمان والوزراء والمحافظين وتعديلات قانون هيئة الشرطة

 

4
 

وزارة التموين تقرر إيقاف نظام المخابز والمطاحن ومكاتب التموين مساء غد لأعمال الصيانة

 

5
 

نقل مقر البنك المركزى للعاصمة الإدارية خلال 3 سنوات

6

 

جهاز حماية المستهلك: سحب أدوية تحتوى على مادة فالسارتان لوجود مواد مسرطنة

 

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محكمة النقض تؤيد الحكم بالسجن 5سنوات ضد مفتى الإخوان و2آخرين فى قضية عنف قليوب

 

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البحوث الفلكية: القمر يتحول للون النحاسى والأحمر الدموى عند ذروة الخسوف غدا الجمعة

 

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وفد أمنى بريطاني يزورأسرة مريم مصطفى بالقاهرة لإبلاغهم تطورات قضية مقتلها

 

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الأمن يوافق على حضور 22 ألف مشجع بمباراة السوبر الإماراتى باستاد السلام

 


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