اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

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مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة مدبولى.. ورئيس الوزراء يتعهد بالأخذ بتوصيات البرلمان

البرلمان يوافق على إعفاء دافعى الضرائب من غرامات التأخير مقابل السداد

"قبة" جامعة القاهرة تتزين لاستقبال 3000 مدعو بمؤتمر الشباب السادس.. والسيسي يكرم المتميزين

الرئيس السيسي يعتمد خطة العام الأول من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل

الحكومة تعلن انخفاض العجز الكلى لأقل من 10% للمرة الأولى منذ عام 2011.. وأعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات بلغ 5.3%

وزارة البترول تعلن توصيل الغاز للمنازل بقسط شهرى 30 جنيها على 6 سنوات وتستهدف إضافة 1.2 مليار قدم مكعب يوميا

الحكومة تسمح بتحويل حاجزى شقق الإسكان الاجتماعى إلى محافظات أخرى شرط عدم التخصيص

جامعة الأزهر: 22 سبتمبر بداية الدراسة وزيادة سعر مظروف المدينة لـ 60 جنيها

الأرصاد : تحسن بحالة الطقس غدا وانخفاض الحرارة 4 درجات

الأمن يوافق على حضور 10 آلاف مشجع مباراة المصرى ونهضة بركان.. واتحاد الكرة يرفض التعاقد مع تيير هنرى



