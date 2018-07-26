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إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم فى الشرقية

الخميس، 26 يوليه 2018 09:51 ص
إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم فى الشرقية اسعاف - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
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أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه فى تسمم ونزلات معوية؛ إثر تناولهم غذاء غير محفوظ جيدًا بمنزلهم بدائرة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.
 
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو حماد، يفيد باستقبال مستشفى "أبو حماد" العام، كلًا من "م.م.م" 58 عامًا، عامل بجهاز مدينة الصالحية الجديدة، ونجله "هـ" 17 عامًا طالب، وأحفاده "س.م.ر" 15 عامًا طالبة، وأشقائها "م" 10 عامًا طالب، و"د" 12 عامًا طالبة، و"ل" 6 سنوات تلميذة بالمرحلة الابتدائية، والطفلة "ن" سنتين، مصابين جميعهم بنزلة معوية واشتباه فى حالة تسمم.
 
وبالانتقال وسؤال الأول أفاد بشعورهم جميعًا بحالة غثيان عقب تناولهم وجبة غذاء "مكشوفة" بالمنزل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وخرجوا من المستشفى عقب تلقى العلاج اللازم.

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