إصابة ربة منزل ونجلها فى مشاجرة مع ملاك عقار بسبب الإيجار القديم بالمطرية

كتب كريم صبحى

تباشر نيابة المطرية، التحقيق فى واقعة تشاجر ملاك عقار، اعتدوا بالضرب المبرح على سيدة ونجلها، ما أدى إلى إصابتها بكسر فى الذراع الأيمن، وإصابة نجلها بسبب قانون الإيجار القديم، ورغبتهم فى طردهم.

البداية بتلقى قسم شرطة المطرية بلاغا بحدوث مشاجرة، وإصابة ربة منزل وابنها ، على الفور أنتقل ضباط المباحث لمحل الواقعه ، وبجمع المعلومات تبين حدوث مشاجرة بين طرفين ملاك عقار وربة منزل ونجلها بسبب خلافات الجيرة والخلاف على اجرة الشقة، على الفور تم القبض على أطراف المشاجرة، وإصطحابهم لديوان القسم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.