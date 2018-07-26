إصابة ربة منزل وطفل بالتسمم لتناولهما أقراص دوائية عن طريق الخطأ بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أصيبت ربة منزل وطفل بحالة تسمم إثر تناولهما أقراص دوائية عن طريق الخطأ، فى واقعتين متفرقتين بدائرتى منوف والشهداء بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، باستقبال مستشفى منوف العام "ح . م . ع " 34 سنة، ربة منزل ومقيمة دائرة المركز مصابة بحالة تسمم إدعاء تناول أقراص حمل وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى "قسم السموم ".

بالانتقال والفحص وسؤالها قررت بشعورها بصداع تناولت على إثره أقراص منع الحمل بطريق الخطأ ولم تتهم أحد، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.

كما تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد باستقبال مستشفى الشهداء المركزى الطفل" م . ش . ا " 5 سنوات، مقيم دائرة المركز مصاباً بحالة تسمم إدعاء تناول أقراص دوائية .

وبالانتقال والفحص وسؤال جد الطفل " ص . ش . ص " 58 سنة، عامل ومقيم بذات الناحية قرر أنه أثناء قيام الطفل باللهو تناول أقراص دوائية عن طريق الخطأ وتم نقله إلى المستشفى وتحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى " قسم السموم " ولم يتهم احد ونفى الشبهة الجنائية وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.