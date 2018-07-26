إزالة 8 تعديات على أراضى أملاك الدولة بمركز سمسطا جنوب بنى سويف

بنى سويف : هانى فتحى

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف، برئاسة العميد عبد الرحمن عامر رئيس مركز ومدينة سمسطا، اليوم الخميس، قرار إزالة 8 تعديات على اراضى املاك الدولة بزمام المركز.

قاد الحملة عبداللطيف محمود محمد نائب رئيس الوحدة المحلية لمدينة سمسطا، ومسؤلى أملاك مركز سمسطا، وبحضور قوة من الشرطة، بقيادة اللواء محمد طاهر مساعد مدير الأمن، و العميد احمد سعد مأمور مركز شرطة سمسطا، والنقيب حسام الريدي معاون مباحث سمسطا.

وأزالت الحملة، التعديات المبنية بالقوة الجبرية، في وجود الشرطة والقوات الامنية، علي ارض املاك الدولة، ولاية املاك الدولة بزمام مازورة - الصعيدة - الغرز ، حيث تم ازاله 8 حالات باجمالي مساحة 1196 متر.