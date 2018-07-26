إزالة 308 حالات تعدٍ بشوارع سمسطا جنوب بنى سويف

نفذت الوحدة المحلية لمركز سمسطا ببنى سويف، اليوم الخميس، بالتعاون مع قسم شرطة المرافق، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات وإعادة الانضباط للشوارع، نجحت خلالها فى إزالة 308 حالات تعدٍ.
وقامت الحملة بإزالة 99 إعلان ولافتة مخالفة، و11 ميزان عادى، و51 بائع متجول، و138 حالة تندة وكشك تروسيكل، و9 حالات درج سلم مخالف بإجمالى 308 حالات تعد وإشغال بالطريق العام.
قاد الحملة اللواء محمد طاهر مساعد مدير الأمن، والعميد أحمد سعد مأمور مركز شرطة سمسطا، والرائد معتز حاتم مباحث المرافق، والنقيب إيهاب حسن من قوات الأمن.
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