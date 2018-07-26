إزالة 308 حالات تعدٍ بشوارع سمسطا جنوب بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

نفذت الوحدة المحلية لمركز سمسطا ببنى سويف، اليوم الخميس، بالتعاون مع قسم شرطة المرافق، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات وإعادة الانضباط للشوارع، نجحت خلالها فى إزالة 308 حالات تعدٍ.

وقامت الحملة بإزالة 99 إعلان ولافتة مخالفة، و11 ميزان عادى، و51 بائع متجول، و138 حالة تندة وكشك تروسيكل، و 9 حالات درج سلم مخالف بإجمالى 308 حالات تعد وإشغال بالطريق العام.