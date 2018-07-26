إحلال وتجديد محطات مياه وصرف بالوادى الجديد بتكلفة إجمالية 99 مليون جنيه

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد فى بيان له اليوم الخميس عن تنفيذ مشروعات احلال وتجديد 7 محطات لمياه الشرب بتكلفة اجمالية 26 مليون جنيه .

يأتى ذلك فى ضوء الخطة المالية لعام (2017-2018) ، والتى تضمنت " محطة الخارجة 5 بمدينة الخارجة لتخدم 12000 مستفيد ، و محطة درب الاربعين بباريس، لتخدم 3000 مستفيد، ومحطة البشندى مركز بلاط لتخدم 2000 مستفيد، ومحطة جنوب موط بمدينة الداخلة لتخدم7000 مستفيد، و محطة القصر مركز الداخلة لتخدم 8000 مستفيد, و محطة مياه النهضة بمركز الفرافرة لتخدم 4000 مستفيد، ومحطة مياه الذخيرة بمركز بلاط " لتخدم 3000 مستفيد، كما تم توريد عدد (15) طلمبات آبار أعماق غاطسة بمشتملاتها لعمل احلال وتجديد (15) بئر بمختلف مراكز المحافظة لتخدم هذه الآبار 53000 مستفيد "، وذلك بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية لتلك المحطات وحتى تتوفر جميع الخدمات الأساسية و التى أهمها مياه شرب نقية ونظيفة للمواطنين.

وأضاف صلاح الدين أنه تم أيضا إحلال وتجديد 7 محطات وشبكات للصرف الصحى بتكلفة اجمالية 19 مليون جنيه مصرى بمراكز محافظة الوادى الجديد " بمحطة رفع صرف صحي الرئيسية بقرية القصر الغربية بالداخلة لتخدم 6000 مستفيد ، ومحطة رفع صرف صحى الفرعية بقرية الهنداو بالداخلة لتخدم 5000 مستفيد ، ومحطة رفع صرف صحى الفرعية بقرية الكفاح بالفرافرة لتخدم 3000 مستفيد، و شبكة انحدار شارع العدل و صلاح سالم بمركز الخارجة لتخدم 7000 مستفيد، و شبكة إنحدار شارع بورسعيد بمدينة الخارجة لتخدم 17000 مستفيد ، وخط طرد 400مم المحطة الرئيسية القديمة بمركز الخارجة ليخدم 20000 مستفيد؛ وجارى استكمال عملية الاحلال والتجديد بهذا الخط وشبكة إنحدار شارع بور سعيد فى الخطة المالية للعام القادم .

وأوضح رئيس قطاع المشروعات أنه جارى العمل بخطة الاحلال والتجديد المقترحة للعام المالى ( 2018- 2019) بتكلفة إجمالية 54 مليون جنيه لعمل احلال وتجديد محطات وشبكات المياه والصرف الصحى بالمحافظة ، والتى تم فى ضوئها تخصيص 14 مليون جنيه لإحلال وتجديد محطات تنقية مياه الشرب ، و 6 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بطول 8.5 كم، و5 مليون جنيه لإحلال وتجديد طلمبات آبار أعماق غاطسة، و10 مليون جنيه لاحلال وتجديدمحطات صرف صحى ، و17 مليون جنيه لاستكمال الإحلال والتجديد بشبكة انحدار صرف صحى وخط طرد المحطة الرئيسة بمركز الخارجة، كما تم تخصيص 2 مليون جنيه للأعمال الطارئة بمياه الشرب والصرف الصحى؛ بتكلفة اجمالية 54مليون جنيه تقريباً.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس الشركة أن عملية الاحلال والتجديد تهدف إلى رفع كفاءة المحطات عن طريق تغيير جميع معدات المحطة من الطلمبات واللوحات والفلاتر ومنظومة التنقية بالكامل بالإضافة إلى رفع القدرة التصميمية للمحطات حتى تتوافق مع الزيادة السكانية المستقبلية التى ستقتحم صحراء الوادى الجديد، وتستقطب مختلف المستثمرين لانشاء بعض المشروعات التى تمثل دعماً قويا لتحقيق التنمية المستدامة لكل المواطنين فى الوادى الجديد وترفع من مستوى معيشتهم حتى يضىء اسم ذلك الوادى على خريطة الأجواء المحلية والعالمية .