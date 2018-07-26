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إحالة عاطلين للمحاكمة كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الشقق بمدينة نصر

الخميس، 26 يوليه 2018 06:00 ص
إحالة عاطلين للمحاكمة كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الشقق بمدينة نصر سرقة شقق - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة أول مدينة نصر بإحالة عاطلين للمحاكمة لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة المنازل..

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من "لبنى أ م" 54 سنة، ربة منزل، وأفادت فيه سرقة 25 ألف دولار، وهاتف محمول من داخل الشقة سكنها ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

 

ومن خلال التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من "محمود.ح" 21 سنة عاطل، و"أحمد.س" 21 سنة عاطل، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق والدخول من شباك المطبخ.

 

كما أرشد المتهمان عن مكان اخفائهم مبلغ 20 ألف دولار، و12.500 ألف جنيه من متحصلات الواقعة بغرفة مستأجرة لهما بفندق بقصر النيل، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه على شراء الملابس، وهاتف محمول، كما تم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه؛ وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة.


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