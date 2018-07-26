إجراءات عاجلة للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بأشمون

المنوفية _ محمد فتحى

عقد المهندس عبد الحكيم الزفزافى رئيس مركز ومدينة أشمون اجتماع المجلس التنفيذى بقاعة الاجتماعات والمؤتمرات بالمجلس حضره نواب ومساعدى رئيس المدينة وسكرتير عام المجلس ورؤساء الوحدات المحلية والإدارات الخدمية بأشمون والعلاقات العامة بالمجلس.

تناول الاجتماع عددا من الموضوعات والقضايا الهامة، والتى من بينها التأكيد على الإجراءات الوقائية والعاجلة للحفاظ على الثروة الحيوانية بأشمون والتعامل مع الأمراض التى تصيب الماشية والحد منها، والتى من أهمها مرض الجلد العقدى والحمى القلاعية، وتم التأكيد على اتخاذ عدة إجراءات، منها تكثيف الندوات الإرشادية، والتسجيل والترقيم للماشية، وقيام الصحة بتكثيف عمليات الرش ضد ناقلات الأمراض وبخاصة الناموس، وتوفير دعم أمنى للأسواق لتسهيل مهمة لجان الطب البيطرى التى ستقوم بعملية التسجيل والترقيم والتحصين للمواشى، وتشديد الرقابة على المجازر لضمان عدم دخول حيوانات مصابة، وإخطار الوحدات المحلية لمتابعة التزام محلات الجزارة المرخصة بالذبح فى المجازر .

وعلى جانب آخر، تم مناقشة ومتابعة أعمال الوحدات المحلية، وأهم المعوقات وسبل حلها.

ومن جانبه، أكد الزفزافى على أنه لا تهاون فيما يتعلق بصحة المواطنين، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حفاظا على المواطنين وصحتهم.