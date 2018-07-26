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أول صور لانفجار بمحيط سفارة واشنطن فى بكين

الخميس، 26 يوليه 2018 10:35 ص
أول صور لانفجار بمحيط سفارة واشنطن فى بكين انفجار الصين
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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أصدرت الشرطة الصينية بيانا عن الانفجار الذى وقع قرب سفارة واشنطن فى بكين، وقالت فى بيانها إن قطعة ألعاب نارية انفجرت قرب السفارة الأمريكية، وأضافت أن المشتبه به شاب عمره 26 عاما وأصيب فى يده ونقل للمستشفى ولا مصابون غيره.

وأعلنت وسائل إعلام صينية، أن انفجارا وقع بالقرب من السفارة الأمريكية والهندية بالعاصمة بكين صباح اليوم الخميس.

وعلى الفور، انتشرت الشرطة الصينية فى محيط الحادث، واستنفرت قوات الأمن، بعد أن سادت حالة من الفزع والهلع بين المارة.

الشرطة الصينية بمحيط الحادث
الشرطة الصينية بمحيط الحادث

وذكرت صحيفة جلوبال تايمز الرسمية أن الشرطة الصينية ألقت القبض على امرأة سكبت البنزين على نفسها اليوم الخميس فى محاولة للانتحار على ما يبدو أمام السفارة الأمريكية فى بكين، ووردت أنباء عن حدوث انفجار.

ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير. وشاهد أحد أفراد طاقم رويترز الشرطة الصينية وهى تفحص مركبة أمام السفارة، وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي دخانا ينبعث بعد انفجار فيما يبدو.

وقال شاهد آخر إن سبع أو ثمانى مركبات للشرطة كانت منتشرة قرب السفارة وإن الطريق المجاور للمجمع أغلق. ولم يصدر تعليق من مسؤولين بالسفارة الأمريكية.

الشرطة الصينية تطوق مكان الحادث
الشرطة الصينية تطوق مكان الحادث

 

انتشار الشرطة الصينية
انتشار الشرطة الصينية

 

تجميع أثار الانفجار
تجميع أثار الانفجار

 

شرطة الصين
شرطة الصين

 

فتاة تحاول الانتحار
فتاة تحاول الانتحار

 

محاولة فتاة الانتحار بمحيط مكان الانفجار
محاولة فتاة الانتحار بمحيط مكان الانفجار

 

موقع الانفجار (2)
موقع الانفجار

 

موقع الانفجار
موقع الانفجار

 


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