أنور قرقاش: الاختلاف بين أوروبا وأمريكا حول إيران يثير قلقنا

كتب سمير حسنى ووكالات

قال وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن اختلاف وجهات النظر بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن إيران يثير القلق.

وأوضح أن العالم العربى ليس أرضا مفتوحة لإيران لتختار من يحكمه، مشددا على أن دول المنطقة لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدى ونشاهد إيران تبنى نموذجا آخر من حزب الله فى الجزيرة العربية، متابعا: لا نريد جنودا إيرانيين فى سوريا ولا أن يرفع عملاؤها السلاح فى لبنان.

وشدد المسؤول الإماراتى أن بلاده تطلب اعتذارا من حكومة الصومال، ويجرى العمل على هذا الأمر.

وعن قطر، قال قرقاش إن الخلاف مع الإمارة الخليجية ما زال أزمة موضحا أنه إذا لم يكن له حل فهو مجرد واقع جديد.

وعلق على هجوم الحوثيين على شحنات النفط، موضحا أن مثل هذه الخطوة لها أبعاد تتجاوز المنطقة. وأضاف "إذا أمكن منع الحوثيين من استخدام ميناء الحديدة ستكون الحرب هناك أقصر".

وأضاف "هناك حد لصبرنا فيما يتعلق بالحديدة ونحاول إعطاء الدبلوماسية كل فرصة ممكنة."