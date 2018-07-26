أم تشكو حرمان طفلتها من شهادة ميلاد طوال 9 سنوات بسبب اعتراف الأب بها

كتبت أسماء شلبى

وقفت الأم "هناء.ن.ع"، أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، تشكو من جبروت زوجها الذى لا تعرف الرحمة لقلبه طريقا، بعدما استغل فقرها وحاجتها وأهلها للمال وتزوجها عرفيا حتى ينجب الطفل الذى يحلم به، وعندما أنجبت فتاة هرب ورفض الاعتراف بنسبها طوال 9 سنوات لتضطر العمل خادمة فى المنازل لإعالتها.

وتروى "هناء" أمام محكمة الأسرة بزنانيرى فى دعوى إثبات نسب طفلتها لوالدها"س.م": بعد علم زوجى بنوع الجنين ثار وطردنى وألقى على يمين الطلاق وأصبحت فى الشارع، بدون أى أوراق ثبوتية مما منعنى من تسجيلها واستخراج شهادة ميلاد لها وحاولت طوال 9 سنوات التواصل معه ولكنه كان يحاربنى بأمواله.

وتابعت:ابنتى لم تذهب مثل باقى الفتيات للمدرسة وعانت معى فى البحث عن مصدر رزق رغم أن والداها ميسور الحال ويملك ملايين الجنيهات ولكنه بخل عليها بأن تعيش بآدمية وعندما شعر أن الدعوى قاربت على انتهاء بالحكم لصالحنا اقترح على تسجيلها على اسم أحد العاملين لديه وإعطائى مبلغ مالى.

وأكملت: أغلقت كل الأبواب فى وجهى وكل أن أوافق على هذا العرض الشيطانى ولكن الله بعث لى من ينقذنى ويأخذ بيدى وتولى قضيتى مجانا ووفر لى فرصة عمل وما زلت أنتظر الحكم لصالحى.