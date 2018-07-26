أسعار النفط اليوم الخميس 29-7-2018 برنت يسجل 74.35 دولار للبرميل

كتب أحمد أبو حجر

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس 29-7-2018، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 42 سنتا لتصل إلى 74.35 دولار للبرميل بعد أن زادت 0.7 % يوم الأربعاء، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 5 سنتات لتصل إلى 69.35 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت ما يزيد على 1% فى الجلسة السابقة.

وواصلت أسعار النفط الارتفاع اليوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الثالث بعد أن علقت السعودية، وأظهرت بيانات انخفاض مخزونات النفط الأمريكية إلى أدنى مستوى فى ثلاث سنوات ونصف السنة.

السعودية تعلق شحنات النفط عبر باب المندب

وقالت السعودية، أكبر مُصدر للنفط فى العالم، يوم الخميس إنها ”تعلق مؤقتا“ جميع شحنات النفط التى تمر عبر مضيق باب المندب بعد هجوم جماعة الحوثى المتحالفة مع إيران على ناقلتى نفط كبيرتين.

وقال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح فى بيان إن الحوثيين هاجموا ناقلتى نفط سعوديتين عملاقتين فى البحر الأحمر صباح الأربعاء مما ألحق ضررا طفيفا بإحداهما.

وقال البيان ”المملكة ستعلق جميع شحنات النفط الخام التى تمر عبر مضيق باب المندب إلى أن تصبح الملاحة خلال مضيق باب المندب آمنة، وذلك بشكل فورى ومؤقت“.

وتمر معظم الصادرات من الخليج التى تُنقل عبر قناة السويس وخط الأنابيب سوميد أيضا عبر مضيق باب المندب. واستبعدت مصادر بقطاعى النفط والشحن أن يؤثر التعليق على إمدادات النفط السعودية إلى آسيا لكنه قد يزيد تكاليف الشحن للسفن السعودية المتجهة إلى أوروبا والولايات المتحدة بسبب زيادة المسافات.

ويقول تجار إن أمر التعليق يقتصر على السفن المملوكة للسعودية، لذا فما زال بمقدور شركة أرامكو السعودية المملوكة للحكومة تأجير سفن أجنبية لنقل خامها.

ولدى السعودية أيضا خط الأنابيب بترولاين البالغة سعته خمسة ملايين برميل يوميا ويمتد مساره إلى مدينة ينبع على البحر الأحمر مما سيحافظ على تدفق جيد للإمدادات إلى أوروبا والولايات المتحدة.

الكويت تدرس وقف مرور ناقلات النفط عبر باب المندب

فيما قال مسؤول كويتى يوم الخميس إن بلاده قد تتخذ قرارا بوقف صادرات النفط عبر مضيق باب المندب، بعد قرار سعودى مماثل، لكنه أكد أن الأمر ما زال قيد الدراسة وأن قرارا نهائيا لم يُتخذ بعد.

وقال بدر الخشتى رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط الكويتية”الاحتمالات واردة لكن ليس هناك شيء أكيد حتى الآن“.

وشدد الخشتى على أنه ”لا بد أن يكون هناك بديل ولا بد أن يكون كل شيء مدروسا وبعدها نقرر“.

انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية

وتلقت الأسعار دعما إضافيا من بيانات رسمية أظهرت أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضى أكثر من المتوقع لتبلغ أدنى مستوياتها منذ 2015 فى الوقت الذى قفزت فيه الصادرات وهبطت المخزونات بمركز التسليم فى كاشينج.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن المخزونات انخفضت 6.1 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى 20 يوليو تموز بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاضها 2.3 مليون برميل.