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الخميس، 26 يوليه 2018 05:04 م
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أسعار العملات اليوم الخميس 26-7-2018 واستقرار سعر الدولار

الخميس، 26 يوليه 2018 02:10 م
أسعار العملات اليوم الخميس 26-7-2018 واستقرار سعر الدولار الجنيه
كتب حسن رمضان
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تباينت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى، اليوم الخميس الموافق 26-7-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، حيث استقرت أسعار الدولار والريال السعودى، وارتفع سعر الدينار الكويتى، فيما تباين سعر بيع وشراء اليورو والجنيه الإسترلينى.

وننشر أسعار العملات بمختلف البنوك العاملة فى مصر، والتى جاءت كالتالى:

 

سعر الدولار فى مصر

الدولار اليوم
الدولار اليوم

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.84 جنيه للشراء

17.94  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.85  جنيه للشراء

17.95  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر شراء وبيع اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى مسجلا 20.76 جنيه للشراء، و20.91 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر الجنيه الإسترلينى مقابل الجنيه المصرى، 23.35 جنيه للشراء، و23.52 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى.

 

سعر صرف الدينار الكويتى
سعر صرف الدينار الكويتى

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، حيث سجل 58.92 للشراء، و 59.34 جنيها للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، مسجلا 4.74 جنيه للشراء، 4.76 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

الجنيه المصرى
الجنيه المصرى

 


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