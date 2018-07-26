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الخميس، 26 يوليه 2018 05:45 م
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"أبو ظبى للإعلام" تعلن تعيين حمد الكعبى رئيسا لصحيفة الاتحاد

الخميس، 26 يوليه 2018 05:45 م
"أبو ظبى للإعلام" تعلن تعيين حمد الكعبى رئيسا لصحيفة الاتحاد حمد الكعبى رئيس تحرير صحيفة "الاتحاد"
كتب: هانى محمد
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أعلنت شركة أبوظبى للإعلام، الخميس، تعيين حمد الكعبى فى منصب رئيس تحرير صحيفة "الاتحاد".

 

وقال الدكتور على بن تميم، مدير عام شركة أبوظبى للإعلام، إن القرار يأتى فى سياق خطط التطوير المتواصلة فى الشركة، والثقة بالكفاءات، ما يُواكب رؤية إمارة أبوظبى للنهوض بالعمل الإعلامى، ودفعه إلى أعلى مستوى المهنية والاحتراف.

وأكد بن تميم، أن تعيين الكعبى يأتى فى إطار الخطط التطويرية التى أطلقتها "أبوظبى للإعلام " لتمكين القيادات الشابة لمواجهة التحديات الإعلامية الراهنة، لتحقيق نقلة نوعية فى المشهد الإعلامى الإماراتى ليتماشى مع أحدث الممارسات العالمية فى مجال الإعلام.

من جانبه، قال الكعبى "تشرفت اليوم بتكليفى رئاسة تحرير صحيفة الاتحاد، هذا الصرح الإعلامى الشامخ الذى كان شاهدا  على بداية تأسيس دولة الإمارات وظل مواكباً لجميع إنجازاتها التنموية والحضارية ونقل لقرائها الأعزاء الأوفياء الكلمة الصادقة والصورة الحية لكل مراحل تطور نهضة الوطن.

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وأضاف: "إنه لشرف عظيم لى أن أتولى رئاسة تحرير الاتحاد مع فريق عملها الذى يعمل بكل مهنية ومسئولية لنقل الواقع بمصداقية عالية وشفافية".

 

وشدد على أن المرحلة المقبلة لصحيفة الاتحاد ستشهد تطوراً ملحوظاً بجهود الزملاء الصحفيين وفريقها الوفي، لتكون مرحلة جديدة حافلة بالانجازات وفقاً لما وصل إليه الإعلام الحديث ومواكبة للتطور الهائل للإعلام الرقمى وكل الشكر لمن بارك وقدم التهاني.

 

يذكر أن الكعبى انضم إلى أسرة تحرير صحيفة «الاتحاد» فى عام 2002، وتدرّج من العمل الصحفى الميداني، إلى الإداري، إذْ عمل فى قسم الأخبار المحلية فى جريدة الاتحاد لمدة عشرة أعوام متتالية وخلالها تخصص فى الشؤون المحلية فى قطاعات عدة ليصبح نائب رئيس التحرير الأخبار المحلية ثم رئيساً لقسم الأخبار المحلية ثم رئيساً لقسم التحقيقات ، ثم نائب لرئيس تحرير جريدة الاتحاد  ، كما تولى منصب المدير التنفيذى لقطاع التحرير والنشر بالإنابة . الكعبى كاتب عمود أسبوعى فى صحيفة » الاتحاد» تخصص فى الشؤون المحلية والسياسية وإدارة العمل فى غرفة الأخبار وكان له حضور كبير فى تغطية الأحداث الثقافية والسياسية داخل الدولة ويحمل شهادتى «البكالوريوس» فى الصحافة، والماجستير فى «إدارة الأعمال» من جامعة الإمارات.

 

ويأتى تعيين الكعبى فى إطار الخطط التطويرية التى أطلقتها «أبوظبى للإعلام» للارتقاء بالأداء الإعلامى للشركة فى المرحلة القادمة ،وقام على بن تميم مدير عام أبوظبى للإعلام بشكر رئيس التحرير السابق محمد الحمادى لما قدمه من مجهودات طوال فترة رئاسته للصحيفة .

 


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