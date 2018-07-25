7 معلومات عن مسابقة "الأعلى للجامعات" الموحدة المؤهلة لكليات الهندسة

كتب وائل ربيعى

المسابقة الموحدة هى واحدة من المسابقات التى يعقدها المجلس الأعلى للجامعات سنويًا فى فترة التنسيق، يخضع فيها الطلاب الحاصلون على الشهادات الفنية لاختبارات متخصصة تمكن المجلس من اختيار الطلاب المتفوقين للالتحاق بعدد من الكليات فى الجامعات المصرية، وعلى رأسها الهندسة والتجارة والزراعة.

1- بدأ تقديم الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الصناعية لخوض امتحانات المسابقة الموحدة 15 يوليو.

2- يحق لخريجى الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات أعوام 2016-2017-2018 التقدم للمسابقة.

3- %70 فأكثر من المجموع الكلى لطلاب الشهادة الثانوية الصناعية شرطًا لخوض المسابقة.

4- تؤهل المسابقة الموحدة طلاب الشهادة السابقة للالتحاق بكليات الهندسة بالجامعات فى العام الجامعى 2018-2019.

5- يستمر تقدم الطلاب للمسابقة حتى يوم الخميس الموافق 9 من أغسطس المقبل.

6- يتم تسليم الطلبات يدوياً ابتداءً من يوم الأحد الموافق 5 من أغسطس المقبل وحتى الخميس الموافق 16 من أغسطس.