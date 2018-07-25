وفاة أستاذ بكلية تربية الغردقة بأزمة قلبية أثناء تصحيحة أوراق امتحانات

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت كلية التربية بالغردقة، وفاة أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس، بإزمة قلبية حادة، أثناء تواجده داخل كنترول تصحيح أوراق الامتحانات للدراسات العليا بالكلية، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصول سيارة الإسعاف، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة وصرح مفتش الصحة بالدفن.

وتبين أن الدكتور أحمد عبدالحميد المدرس بقسم المناهج وطرق التدريس، أصيب بأزمة قلبية حادة خلال قيامة بأعمال التصحيح بالكنترول، وتوفى على أثرها .

وشارك الآلاف من أبناء مركز أبو تشت بمحافظة قنا فى تشييع جنازة الفقيد، وسط أجواء من الحزن والبكاء، يتقدمهم الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى والدكتور أبوالفضل بدران، والدكتور محمود خضارى نائبا رئيس الجامعة، والدكتور محفوظ عبدالستار عميد تربية الغردقة، ووكلاء واساتذة الكلية والعاملين بتربية الغردقة.

وقرر رئيس جامعة جنوب الوادى، اعتبار الوفاة إصابة عمل، وكلف إدارة الجامعة بسرعة صرف المستحقات المالية لأسرة الفقيد، وتقديم كافة الرعاية لأسرته .