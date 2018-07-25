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الأربعاء، 25 يوليه 2018 05:51 ص
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وزراء خارجية أمريكيون سابقون يظهرون بمسلسل مدام سكريترى (صورة)

الأربعاء، 25 يوليه 2018 05:00 ص
وزراء خارجية أمريكيون سابقون يظهرون بمسلسل مدام سكريترى (صورة) وزراء خارجية أمريكيون بمسلسل تلفزيونى
لوس أنجلوس (رويترز)
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قالت شبكة (سى.بى.إس) التلفزيونية الأمريكية أمس الثلاثاء، إن وزراء الخارجية السابقين كولن باول وهيلارى كلينتون ومادلين أولبرايت سيشاركون فى أدوار شرفية بالمسلسل التلفزيونى السياسى "مدام سكريترى" خلال أكتوبر.

وصور الثلاثة الحلقة التى تذاع فى الموسم الخامس الذى تبدأ إذاعته فى السابع من أكتوبر.

وزير خارجية أمريكيون سابقون
وزير خارجية أمريكيون سابقون

وقالت باربرا هال المنتجة التنفيذية للمسلسل فى بيان "يسعدنا أن نشهد آرائهم ونتحاور معهم أمام وخلف الكاميرات".

ويقوم المسلسل حول شخصية وزيرة الخارجية إليزابيث مكورد وجهودها لتحقيق التوازن الصعب بين عملها الدبلوماسى وشؤونها الشخصية والعائلية.

 


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