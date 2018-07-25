video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 يوليه 2018 05:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ننشر الصور الأولى لتصويت الباكستانيين فى الانتخابات التشريعية

الأربعاء، 25 يوليه 2018 05:38 ص
ننشر الصور الأولى لتصويت الباكستانيين فى الانتخابات التشريعية تصويت الباكستانيون فى الاانتخابات التشريعية
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)
إضافة تعليق

انطلقت منذ قليل الانتخابات التشريعية فى باكستان، حيث يصوت 106 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم واختيار نوابهم لفترة 5 سنوات.

وتمت دعوة حوالى 106 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم واختيار نوابهم لفترة 5 سنوات.

 ومن جانبه، قال شهود من رويترز ووسائل إعلام إن الناخبين الباكستانيين بدأوا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة التى تشهد تنافسا حادا بين لاعب الكريكت السابق عمران خان وحزب رئيس الوزراء السابق المعتقل نواز شريف.

وتشير معظم التوقعات إلى أن النتائج ستسفر عن انتخاب برلمان معلق مما يتطلب تشكيل حكومة ائتلافية إذ أن التقدم الطفيف الذي يتمتع به حزب حركة الإنصاف بزعامة خان على حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز ليس من المرجح أن يؤدي إلى الحصول على أغلبية المقاعد المنتخبة في البرلمان وعددها 272 مقعدا.

اصطفاف المواطنين للتصويت فى الانتخابات
اصطفاف المواطنين للتصويت فى الانتخابات

وكان متحدث باسم الرئاسة الباكستانية أكد أن "الرئيس وافق على تحديد 25 يوليو موعدا لإجراء الانتخابات العامة فى البلاد".

وأعلنت الحكومة الباكستانية الموعد على حسابها على "تويتر" وكذلك وسائل الإعلام الحكومية.

وتعد هذه المرة الأولى فى تاريخ باكستان، التى شهدت العديد من الانقلابات العسكرية، تنهى فيها حكومتان مدنيتان ولاية تشريعية كاملة.

وكشفت دراسة أجراها "مركز الأبحاث والدراسات الأمنية" الباكستاني، تراجع عدد حوادث القتل والاغتيال  بنسبة 70% في السنتين الأخيرتين. وقد سجلت 2057 حادثة قتل العام الماضي، مقابل 6574 حالة قتل في 2015.

تصويت الناخبين
تصويت الناخبين

 

جانب من تصويت الناخبين
جانب من تصويت الناخبين
 
 
مواطنو باكستان
مواطنو باكستان

 

انتظار مواطنة لدورها فى الانتخابات التشريعية
انتظار مواطنة لدورها فى الانتخابات التشريعية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فتح صناديق الاقتراع فى الانتخابات التشريعية بباكستان

باكستان

اخبار باكستان

انتخابات باكستان

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
"الصحة" تشكل لجنة لحصر احتياجات مستشفيات قوائم انتظار الجراحات الحرجة

"الصحة" تشكل لجنة لحصر احتياجات مستشفيات قوائم انتظار الجراحات الحرجة

ليفربول يعرض أجمل 10 أهداف لـ "الفيرارى" صلاح بعد ترشحه لجائزة الفيفا

ليفربول يعرض أجمل 10 أهداف لـ "الفيرارى" صلاح بعد ترشحه لجائزة الفيفا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

7 معلومات عن مسابقة "الأعلى للجامعات" الموحدة المؤهلة لكليات الهندسة

7 معلومات عن مسابقة "الأعلى للجامعات" الموحدة المؤهلة لكليات الهندسة

فيديو.. رئيس "سيمنز": السوق المصرية مليئة بالفرص.. وأشعر بالانبهار من أداء القيادة

فيديو.. رئيس "سيمنز": السوق المصرية مليئة بالفرص.. وأشعر بالانبهار من أداء القيادة

رسميا.. إليسا تطرح ألبومها الجديد "إلى كل اللى بيحبونى" ويضم 12 أغنية

رسميا.. إليسا تطرح ألبومها الجديد "إلى كل اللى بيحبونى" ويضم 12 أغنية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة