ننشر الصور الأولى لتصويت الباكستانيين فى الانتخابات التشريعية

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)

انطلقت منذ قليل الانتخابات التشريعية فى باكستان، حيث يصوت 106 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم واختيار نوابهم لفترة 5 سنوات.

وتمت دعوة حوالى 106 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم واختيار نوابهم لفترة 5 سنوات.

ومن جانبه، قال شهود من رويترز ووسائل إعلام إن الناخبين الباكستانيين بدأوا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة التى تشهد تنافسا حادا بين لاعب الكريكت السابق عمران خان وحزب رئيس الوزراء السابق المعتقل نواز شريف.

وتشير معظم التوقعات إلى أن النتائج ستسفر عن انتخاب برلمان معلق مما يتطلب تشكيل حكومة ائتلافية إذ أن التقدم الطفيف الذي يتمتع به حزب حركة الإنصاف بزعامة خان على حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز ليس من المرجح أن يؤدي إلى الحصول على أغلبية المقاعد المنتخبة في البرلمان وعددها 272 مقعدا.



اصطفاف المواطنين للتصويت فى الانتخابات

وكان متحدث باسم الرئاسة الباكستانية أكد أن "الرئيس وافق على تحديد 25 يوليو موعدا لإجراء الانتخابات العامة فى البلاد".

وأعلنت الحكومة الباكستانية الموعد على حسابها على "تويتر" وكذلك وسائل الإعلام الحكومية.

وتعد هذه المرة الأولى فى تاريخ باكستان، التى شهدت العديد من الانقلابات العسكرية، تنهى فيها حكومتان مدنيتان ولاية تشريعية كاملة.

وكشفت دراسة أجراها "مركز الأبحاث والدراسات الأمنية" الباكستاني، تراجع عدد حوادث القتل والاغتيال بنسبة 70% في السنتين الأخيرتين. وقد سجلت 2057 حادثة قتل العام الماضي، مقابل 6574 حالة قتل في 2015.



تصويت الناخبين



جانب من تصويت الناخبين



مواطنو باكستان