موجز أخبار الـ6.. مجلس النواب يوافق على برنامج الحكومة ويمنحها الثقة

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها أن مجلس النواب يوافق على برنامج الحكومة ويمنحها الثقة، وموافقة البرلمان نهائيا على إعفاء دافعى الضرائب من غرامات التأخير مقابل السداد.



وفيما يلى موجز لأهم أخبار الساعة السادسة مساء..

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تأجيل مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشان إسقاط عضوية النائبة سحر الهوارى إلى دور الانعقاد القادم.

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، إن تراجع الليرة التركية التى خسرت نحو 20% من قيمتها منذ بداية العام الجارى، إلى 4.91 مقابل الدولار، يثير القلق بشأن أزمة عملة وشيكة.

أعلن رئيس غرفة التجارة الايرانية القطرية المشتركة عدنان موسى بور عن استهداف رفع صادرات السلع إلى قطر حتى 900 مليون دولار فى عام 2020، وذلك فى إطار إجراءاتها لإنقاذ النظام القطرى الحليف لها من السقوط أمام الاستياء الشعبى المتزايد فى الداخل، فضلا عن انعاش اقتصادها المتدهور.

وافق مجلس النواب نهائيا على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، وبتعديل بعض أحكام قانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016.

قال الدكتور محمد الوحش، المستشار الطبى والعلمى لصندوق تحيا مصر، إن خطة فحص وعلاج 45 مليون مواطن للحماية من فيروس سى، يعد أكبر مسح طبى فى تاريخ البشرية، وحلم قومى، لمعرفة النسب الحقيقة للإصابة بالمرض، والقضاء عليه وخروجه من خريطة الأمراض المتوطنة فى مصر، فضلا عن استعادة سمعة العمالة المصرية فى الخارج.

أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

ينشر "اليوم السابع" تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب بشان الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية الصادر فى القضية رقم 39 لسنة 2012 ضد النائبة سحر عزت الهوارى.

أعلن الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، بداية الدراسة السبت 22 سبتمبر كما هو بالمجلس الأعلى للجامعات وامتحانات الفصل الدراسى الأول تبدأ 5 يناير، وإجازة نصف العام السبت 26 يناير 2019 ، بينما بداية الفصل الدراسى الثانى ستكون فى 9 فبراير ،وامتحان الفصل الدراسى الثاني 25 مايو، وامتحان التصفية 1 سبتمبر 2019.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 12.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 859.866 مليار جنيه.

قال موقع الأمم المتحدة، إنه بعد جهود مكثفة من الهيئة الأممية ومصر، تم تجنب حرب كادت أن تشتعل فى غزة، حيث أفاد نيكولاى ملادينوف منسق عملية السلام فى الشرق الأوسط، خلال اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع فى الشرق الأوسط، أن الجهود الأممية والإقليمية أسهمت فى تهدئة التوتر ومنع وقوع "مواجهة عسكرية مدمرة أخرى بين إسرائيل وحماس فى قطاع غزة"، خلال التصعيد الأخير للعنف الأسبوع الماضى.

ألقت مباحث القليوبية القبض على مأمور مكافحة تهرب ضريبى بكفر شكر، بحوزته كمية من مخدر الحشيش والهيروين، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، والمعروف إعلاميا بـ"المناقصات والمزايدات".

حققت مصر هدفا استراتيجيا مهما في برنامج التنمية "رؤية مصر 2030" والذى يتضمن محاور التنمية والتطوير في كل القطاعات التي تضمن نهضة مصر وتحولها إلى قوة عظمى اقتصاديا واجتماعيا.

تعهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أمام البرلمان اليوم، الأربعاء، بتقديم تقرير ربع سنوى عن مستوى الإنجاز الذى حققته الحكومة فى تنفيذ برنامجها لافتا إلى أنه سيتم نشر التقرير على الرأى العام.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على برنامج عمل الحكومة (2018/2019 - 2021/2022)، ومنحها الثقة سواء فيما يتعلق بتشكيلها أو فيما يختص ببرنامجها المعروض على المجلس فى جلسته بتاريخ 3 يوليو 2018.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتفق مع توصيات اللجنة البرلمانية الخاصة برئاسة السيد الشريف وكيل اول مجلس النواب، بشأن برنامج الحكومة، فيما يتعلق بتقنين الأراضى فى تقنين الأوضاع بالسعر العادل، وكذلك العقارات بالسعر الجديد.

كشفت معاينة نيابة الأزبكية لحريق مبنى فرع نقابة التجاريين الفرعية بالقاهرة، فى رمسيس، عن تفحم قاعتين فى الطابق الثالث بالكامل بما يحتويه من صالونات، وأثاث وأجهزة كهربائية وسماعات، وتبين سلامة المستندات المالية والخزائن والمخازن الخاصة بالنقابة، ولم تمتد النيران إلى الطابق الرابع، حيث كشفت أن مياه المطافئ غطت غرفتين فيه.

سلطت إذاعة صوت أمريكا الضوء على المشروعات التنموية التى تنفذها الحكومة المصرية والتى فى إطارها قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، بافتتاح ثلاث محطات جديدة للطاقة بتكلفة إجمالية 7 مليار دولار.

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بشـأن مشروع إعادة تأهيل محطات ضخ مياه الصرف الصحى والرى (المرحلة الثانية) بمبلغ 35 مليونًا و200 ألف دولار أمريكى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 21 أبريل 2018.

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 245 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب) والموقع فى القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر 2017.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الأربعاء، علي اتفاق قرض بمبلغ 530 مليون دولار أمريكي لمشروع تطوير نظام الرعاية الصحية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، لإعادة الأعمار والتنمية.

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على إحالة عدد من تقاير اللجان النوعية المختصة مباشرة للحكومة، عدا مشاريع القوانين، وذلك لاتخاذ اللازم حيالها.

اتفق مسئولو اتحاد الكرة مع شركة فالكون للأمن برئاسة شريف خالد المدير التنفيذى على تأمين مباريات الدورى بالتنسيق مع رجال الداخلية، فى المباريات الخاصة بالأندية الجماهيرية مثل الأهلى الزمالك والإسماعيلى والمصرى والاتحاذ السكندرى.

اقترب ريال مدريد الإسبانى من التعاقد مع الأوروجويانى إديسون كافانى مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسى، لتعويض غياب النجم البرتغالى كريساياتو رونالدو الذى انتقل لصفوف يوفنتوس الإيطالى خلال الأيام القليلة الماضية، فى صفقة قيمتها 100 مليون يورو.

وصلت بعثة ليفربول إلى ولاية نيو جيرسى الأمريكية استعدادا لمواجهة مانشستر سيتي على هامش جولة الريدز الصيفية قبل انطلاق الموسم الجديد من الدورى الإنجليزى الممتاز.

تلقى اتحاد الكرة موافقة رسمية من جانب الجهات الأمنية، على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة المصرى ونهضة البركان المغربي فى الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية بالكونفدرالية الأفريقية.

اقترب مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة من حسم ملف المدرب الجديد خلفا لهيكتور كوبر المدير الفنى السابق الذى انتهى تعاقده بنهاية كأس العالم بروسيا 2018 .

وافق مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، على تحويل المواطنين الحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعى والراغبين فى التحويل إلى محافظات أخرى غير مجاورة للمحافظة التى تم الحجز بها أول مرة، بشرط عدم التخصيص، وذلك فى حالة تقديم ما يفيد بتغيير مكان العمل إلى المحافظة أو المدينة الجديدة المراد التحويل إليها والمتوفر بها وحدات.

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن تقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية في إطار المشروع القومى الجارى تنفيذه بدون سداد أي مقدم تعاقد بقسط شهرى 30 جنيهاً على فترة 6 سنوات بدون فوائد، يتم تحصيله على فاتورة استهلاك الغاز تيسييرا على المواطنين ومساهمة في تحسين مستوى المعيشة وإعطاء دفعات للتوسع في توصيل الغاز للمنازل بمختلف محافظات مصر، وعلى رأسها محافظات الصعيد وخاصة في المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة لإحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز، ولتخفيف الأعباء التى تتحملها الدولة بالعملات الأجنبية لاستيراد جانب من احتياجات الاستهلاك المحلى من البوتاجاز.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور نهائيا على 5 مشروعات بقوانين اقتصادية، وهى، خصم نسب من أرصدة الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وإعفاء الممولين من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات فى حالة سداد أصل الدين كاملا، ومشروع قانون يسمح لوزارة المالية بالتدخل كضامن لتسوية النزاع بين عمر أفندى ومؤسسة التمويل الدولية، وتعديلات قانون المحاسبة الحكومية، ومشروع قانون التعاقدات العامة (المناقصات والمزايدات).

كشفت دراسة عربية صادرة عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية حديثا، أن اتفاقية "الكوميسا" لها أهمية كبيرة فى زيادة فرص التبادل التجارى بين مصر والدول أطراف الاتفاقية الناتج عن تبنى السياسات التى من شأنها الإزالة الكاملة للتعريفة والحواجز الجمركية وغير الجمركية المتعلقة بالتجارة بين دول الاتفاقية.

تسبب ارتفاع درجات الحرارة فى إطلاق وزارة الصحة والسكان تحذيراتها للمواطنين بعدم التعرض للحرارة بالشوارع وأماكن العمل خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، منعًا للتعرض لضربات الشمس التى تسبب الإجهاد الحرارى الذى يهدد بالوفاة.

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالشكر إلى مجلس النواب، وبخاصة رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة بيان برنامج الحكومة والرد عليه - على تقريرها، الذى أشاد بما تضمنه البرنامج من محاور وبرامج فرعية تغطى كل متطلبات العمل الحكومي، فى مجال خدمة الوطن والمواطنين، والتى انتهت إلى التوصية بمنح الثقة للحكومة.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على برنامج عمل الحكومة (2018/2019 - 2021/2022)، ومنحها الثقة سواء بتشكيلها أو فيما يخص برنامجها المعروض على المجلس فى جلسته بتاريخ 3 يوليو 2018.

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريراً بشأن التقديرات المبدئية للحساب الختامى للعام المالى 2017/2018، موضحاً أن التقديرات المبدئية تشير إلى تحقيق فائض أولى كما هو مستهدف عند بداية العام وللمرة الأولى منذ 15 عاماً، وأن العجز الكلى انخفض إلى أقل من 10% للمرة الاولى منذ عام 2011، هذا فضلاً عن حدوث أول اتجاه نزولى لمعدلات الدين كنسبة من الناتج المحلى منذ سنوات.

وصلت أزمة محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك مع مسئولى ناديه لنفق مظلم بعد الاتهامات المتبادلة بين كل الأطراف بالكذب والافتراء لكسب عطف الجماهير البيضاء بخصوص أزمة اللاعب التى اندلعت مؤخرا.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات ومناقشة عدد من القرارات.