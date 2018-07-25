موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. : تحسن بحالة الطقس غدا وانخفاض الحرارة 4 درجات

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها

كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بدءا من غد الخميس تشهد حالة الطقس تحسنا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وانخفاض فى درجات الحرارة يتراوح بين 3 و 4 درجات .





تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، إضافة نحو 1.2 مليار قدم مكعب إضافية جديدة من الغاز الطبيعى، قبل نهاية العام الجارى من خلال مشروعى حقل ظهر، وتشغيل المرحلة الثانية من مشروع حقول شمال الاسكندرية حقلا جيزة وفيوم.





وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل لمقر البرلمان لحضور جلسة البرلمان العامة التى تتعلق بمنح الثقة لبرنامج الحكومة.

أكدت مصادر حكومية مسئولة لـ«اليوم السابع»، أن سبب تأجيل إعلان حركة المحافظين حتى الآن هو انتظار الدكتور مصطفى مدبولى للبرلمان لمنح الثقة للحكومة، ليعقبها على الفور البدء فى إجراءات الانتهاء من حركة المحافظين والإعلان عنها فى أسرع وقت.





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو لبقرة تشارك بتحدى "كيكى" الشهير، وهو ما نال إعجاب العديد من رواد السوشيال ميديا.





قال الدكتور على عبد العال، إن قرار الحكومة برفع أسعار استهلاك الغاز الذى اتخذته منذ أيام صحيح مائة فى المائة، متابعًا: "الحكومة بمجرد أداؤها اليمين الدستورية لها الحق فى اتخاذ كل القرارات طبقا لصلاحيتها الدستورية".