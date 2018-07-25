منح 21 درجة دكتوراة و22 درجة ماجستير فى جامعة أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

وافق مجلس جامعة أسيوط، في جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، على منح 21 درجة دكتوراه و22 درجة ماجستير، لعدد من الباحثين بمختلف الكليات.

وأوضح الدكتور طارق الجمال نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن درجات الدكتوراه الممنوحة بلغت 21 درجة، شملت 5 درجات بكلية الحقوق، و4 درجات بكلية الطب، ودرجتان لكليتى الطب البيطرى والخدمة الاجتماعية، و درجة واحدة لكل من العلوم والهندسة و الزراعة والصيدلة والتجارة والتربية الرياضية والتربية النوعية ومعهد جنوب مصر للأورام.

وأضاف "الجمال"، أن تم منح 22 درجة ماجستير، تضمنت 4 درجات بكلية التربية، 3 درجات لكلية العلوم والزراعة والطب البيطري، والتربية الرياضية، ودرجتان لمعهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر، ودرجة واحدة لكل من كلية الهندسة و الصيدلة و الخدمة الاجتماعية و التربية النوعية.