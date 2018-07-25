مقتل 3 أشخاص بينهم عمدة قرية فى حادثين منفصلين بديالى العراقية

بغداد (أ ش أ)

لقى ثلاثة أشخاص بينهم مسئول محلى مصرعهم فى حادثين منفصلين بمحافظة ديالى العراقية، وقال مصدر أمنى، فى تصريح لقناة السومرية نيوز اليوم الأربعاء، أن عمدة قرية زهرة فى حوض الوقف 25كم شمال شرق بعقوبة قتل بانفجار عبوة ناسفة قرب بستانه.

وفى السياق ذاته، أفاد مصدر محلى فى ديالى بان اثنين من المزارعين فى ذات القرية قتلا فى هجوم مسلح شنه مجهولون فى بستان آخر.مضيفا أن الاجهزة الأمنية فتحت تحقيقا فى ملابسات الحادثين.

وتشهد محافظة ديالى أعمال عنف بين فترة وأخرى بعضها بدوافع جنائية وأخرى "إرهابية" .