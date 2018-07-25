مقتل وإصابة 10 من مسلحى طالبان فى إقليم هلمند جنوب أفغانستان

كابول(أ ش أ)

لقى ما لا يقل عن 7 مسلحين من حركة طالبان مصرعهم وأُصيب 3 آخرون فى إقليم هلمند جنوب أفغانستان خلال عمليات التطهير التى تقوم بها القوات الأفغانية.

وأوضحت حكومة الإقليم - فى بيان أوردته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم الأربعاء، أن القوات الأفغانية أحرزت تقدما فى عمليات التطهير التى تقوم بها فى حى جريشك التابع للإقليم، حيث تمكنت من تطهير 5 كيلومترات فى المنطقة من المسلحين.

وأضاف البيان أن العمليات الجارية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 7 من مسلحى طالبان وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة.

وصادرت القوات الأفغانية خلال العمليات قاذفة صواريخ من طراز "آر بى جى" وبندقيتين وجهازى لاسلكى و7 كيلوجرامات من الأفيون ودراجتين بخاريتين وبعض الذخيرة، كما أبطلت مفعول 38 عبوة ناسفة.