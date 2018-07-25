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الأربعاء، 25 يوليه 2018 12:12 م
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مقتل عامل على يد شقيقى زوجته بقرية الشوكة فى البحيرة

الأربعاء، 25 يوليه 2018 11:23 ص
مقتل عامل على يد شقيقى زوجته بقرية الشوكة فى البحيرة جثة - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة
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لقى عامل مصرعه متأثرا بإصابته إثر تعدٍ شقيقى زوجته عليه بالضرب أثناء توجهه لمنزلهما بقرية الشوكة التابعة لمركز دمنهور، لاصطحاب زوجته بعد تركها منزل الزوجيه لخلافات أسرية بينهما.

 

وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور من المستشفى الشامله بكفر الدوار بوفاة م ع ال 35 سنة عامل ومقيم قرية الشوكة البلد بدائرة المركز متأثرًا بإصابته باشتباه كسر بالساعد الأيمن وجروح بالرأس واشتباه نزيف بالمخ والمحول من مستشفى دمنهور العام بتاريخ 18 الجارى.

 

وبسؤال شقيقه "م" 51 سنة، موظف ومقيم بذات الناحية اتهم كل من "ع ع ال" 52 سنة، فلاح، وشقيقه "ك" 44 سنة فلاح شقيقى زوجة المتوفى، والمقيمان بقرية قرطسا دائرة المركز بالتعدى على شقيقه بالضرب بالعصى بتاريخ 17 الجارى، وإحداث إصابته المشار إليها، ووفاته اليوم بعد تدهور حالته الصحية منذ أمس لوجود نزيف بالمخ، وذلك حال توجهه لمنزلهما لاصطحاب زوجته إثر تركها لمنزل الزوجيه لخلافات أسريه بينهما.

 

تمكن ضباط مباحث دمنهور، من ضبط المتهمين بتاريخ واقعة التعدى على المصاب، والمحرر بشأنها المحضر اللازم واعترافهما بالواقعة.

 


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