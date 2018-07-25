مصرع شخص وإصابه إثنين في حريق بغرفة مركب صيد بالسويس

السويس- سيد نون

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران في حريق نشب في غرفة بمركب صيد بميناء الاتكة للصيد بمنطقة الأدبية المطلة علي خليج السويس، ونقل المتوفي الي مشرحة مستشفي السويس العام.

وقررت النيابة العامة تسليم جثه المتوفي احمد محمد حسن 31 عام الي ذويه، وصرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقي اخطارا بنشوب حريق بغرفة مركب صيد بميناء الاتكه للصيد ولقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران.

وأكدت معاينة الشرطة للحادث، أن الحادث نشب عقب قيام عمال بتنفيذ أعمال دهانات للغرفة بالمركب التي كانت متواجدة برصيف ميناء الصيد.