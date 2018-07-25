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مصرع رئيس مجلس إدارة "القومية للأسمنت" السابق فى حادث بالاوتوستراد

الأربعاء، 25 يوليه 2018 05:53 م
مصرع رئيس مجلس إدارة "القومية للأسمنت" السابق فى حادث بالاوتوستراد حادث تصادم - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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لقى علاء عبد الكريم حسن رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب السابق للشركة القومية للأسمنت، مصرعه منذ قليل، إثر انقلاب سيارته على طريق الأوتوستراد بناحية مدينة المعصرة، فيما أصيبت زوجته وابنتيه.

وكان اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم على طريق الاوتستراد، ووجود متوفى ومصابين.

على الفور انتقل العميد دكتور حسام أبو زيد، مأمور قسم شرطة المعصرة، إلى مكان الحادث، وتبين أن السيارة كان يقودها علاء عبد الكريم حسن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القومية للأسمنت، ومعه زوجته وطفلتيه، وأنها انقلبت به إثر انفجار إطار سيارته، مما أسفر عن مصرع قائد السيارة وإصابة زوجته وابنتيه، وتم نقلهم للمستشفى.

 

 


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