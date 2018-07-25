مسئول عراقى: مستعدون للانخراط مع المتظاهرين حال لم تلب مطالبهم فى غضون شهر

بغداد(أ ش أ)

هدد عضو مجلس محافظة النجف العراقية خضير الجبورى بإمكانية أن يعلق أعضاء المجلس العمل والانخراط مع المتظاهرين حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم فى غضون شهر.

وقال الجبورى ـ فى تصريح لراديو ( سوا ) الأمريكى اليوم الأربعاء، أن المجلس عرض جميع مطالب المتظاهرين على الجهات ذات العلاقة، مضيفا أن من أبرز المطالب هو تحسين الكهرباء وحل أزمة البطالة وتوفير المياه وغيرها.

وكان مجلس محافظة النجف العراقية قد قرر أمس تشكيل لجنة مختصة لمتابعة مطالب المتظاهرين بالتنسيق مع الحكومة المحلية ورئاسة الوزارء، كما قرر أيضا إبقاء المجلس فى حالة انعقاد دائم لمتابعة مطالب المتظاهرين.