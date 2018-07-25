مرض الجلد العقدى للمواشى بالفيوم.. "موت وخراب ديار"

الفيوم – رباب الجالي

أزمة كبيرة تسبب فيها انتشار مرض الجلد العقدى بين الأبقار بمحافظة الفيوم بشكل عام وقرية منيا الحيط بمركز إطسا بشكل خاص، والتي اشتكى الأهالى بها من انتشار المرض بشكل كبير لعدم السيطرة من قبل الطب البيطري بالمحافظة، بالإضافة إلى المشكلة الكبرى التى تواجههم فى انتشار الأبقار النافقة على الترع وفى جوانب الشوارع وانتشار رائحتها الكريهة التى تفسد معيشة أبناء القرية.

يقول رجب السيد شعبان، أحد أهالي قرية منيا الحيط، إنه خلال الفترة الأخيرة انتشر المرض بين الأبقار بالقرية بشكل مؤسف، مما كلف الأهالى خسائر فادحة خاصة أن هذه الأبقار هى رأس المال الوحيد لدى الفلاحين الذين يعتمدون عليه فى الانفاق على أسرهم، مؤكدا أنه يظهر واضحا عدم قدرة مديرية الطب البيطري بالمحافظة على السيطرة على المرض.

ولفت إلى أن ما يحدث لهم ينطبق عليه المثل الشهير "موت وخراب ديار"، حيث إن الأبقار النافقة يقوم الأهالى بالتخلص منها بإلقائها بالترع وجوانب الشوارع ، مما يتسبب فى أزمة كبيرة للأهالى وانتشار الروائح الكريهة.

وأكد أنه قام هو وأهالى القرية بمخاظبة الوحدة المحلية ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، لخطورة انتشار هذه الحيوانات النافقة وضرورة التخلص منها بطريقة آمنة إلا أنه لم يستجب أحد لشكواهم.

وطالب الأهالى الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، باتخاذ قرار بشأن انتشار الحيوانات النافقة بالترع والشوارع ومطالبات رؤساء الوحدات المحلية بالتصدي لهذه الظاهرة.

من جانبه، قال الدكتور موسى سليمان مدير عام الطب البيطرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مديرية الطب البيطري بالفيوم تقوم بعلاج الأبقار المصابة بالمجان، وذلك بعد اعتماد محافظ الفيوم مبلغ 100 ألف جنيه لشراء الأدوية اللازمة لعلاج الحيوانات المصابة بمرض الجلد العقدى بالمجان.

ولفت مدير عام بيطرى الفيوم، إلى أنه يتم تشكيل لجان يوميا من أطباء المديرية و أطباء المعمل الفرعى بالفيوم مع أطباء إدارة اطسا البيطرية لعلاج الحيوانات المصابة بالجلد العقدى بالمركز، حيث زارت اللجان قرى وعزب مركز إطسا "الغرق ، أبو جندير ، المحمودية ، البرنس ، الكاشف ، منيا الحيط ، الحجر ، ابوسدير ، خلف ، حلفا ، قلمشاه ، الزعفرانة ، العتامنة ، الجعافرة ، المنزلاوى، عزبة المائتين ، عزبة الـ180 ، أبو ديهوم ، الغرق قبلى ، دفنو ، قلهانة" وتم عمل ندوات إرشادية لتوعية المواطنين بأهمية التحصين وللتنويه بأهمية سرعة الإبلاغ عن أى حالات مرضية للحد من انتشار المرض.

وأوضح أنه تم علاج وترقيم 479 حالة من أكثر من 30 ألف رأس تعداد الأبقار فى مركز اطسا، ومن أكثر من 150 ألف رأس تعداد الأبقار فى الفيوم، والمرور على حوالى 22 قرية وعزبة من قرى وعزب مركز اطسا فى أكثر من 14 يوما، ويتم تحصين المتخلفات فى اليوم الثانى والعودة لهذا المكان مرة أخرى إذا تطلب الأمر.

وأكد سليمان أنه جارٍ العمل بزيارة الأماكن الأكثر أعدادا من الأبقار، بالتوازى مع المراكز الأخرى إذا كان هناك بلاغ من هذه المراكز، لافتا أن الحالات المرضية تستجيب للعلاج والشفاء وتم تحصين عدد 2995 متخلفات بلقاح جدرى الماشية حتى يوم 18 /7 / 2018.

وقال مدير بيطرى الفيوم:" تهيب المديرية بالمربين وأصحاب الحيوانات المصابة سرعة الإبلاغ على الخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية، وهو 19561 أو خط المديرية الأرضى 2168716 أو المحمول الخاص بمدير المديرية ورقمه، 01068811355 وذلك لسرعة التوجه وعمل اللازم لمحاصرة المرض ومنع انتشاره.