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خالد صلاح
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محافظ المنيا : خريطة عامة لانجاز ودفع العمل بالمشروعات بالمراكز

الأربعاء، 25 يوليه 2018 10:53 ص
محافظ المنيا : خريطة عامة لانجاز ودفع العمل بالمشروعات بالمراكز جانب من الاجتماع
فريق المحافظات
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وجه عصام البديوي محافظ المنيا ، رؤساء المركز والمدن ومديري المديريات الخدمية  بالبدء في إعداد خريطة عامة لاحتياجات المراكز والمديريات بالتنسيق مع جهات الاختصاص ، من خلال توضيح المشروعات الجارية وكيفية انهائها ومشاريع العام القادم وكيفية انجازها واوجه التحرك لانهاء كافة العواقب والملفات المتعثرة والمشاريع المتوقفة بكل قطاع .

وكلف المحافظ المكتب الفني خلال اجتماع المجلس التنفيذي بوضع جدول اسبوعي مع كل مديرية ومركز في النصف الأول من شهر اغسطس بالتنسيق مع رئيس المدينة ومديري المديريات ،لتوضيح التصور الشامل للخريطة العامة بكل مركز ومديرية بالتعاون مع مركز معلومات المحافظة مع التركيز على الفجوات والنقاط التي بها عقبات لدفع العمل بها وانجاز المشاريع .

وأضاف المحافظ، أن تلك الخريطة ستساهم بشكل كبير في التعرف عن قرب على مواطن الخلل ووضع رؤية عامة للمشروعات العام القادم ورؤية اوسع لمشروعات رؤية مصر عام 2030 وسبل إنهاء المشروعات القومية وربطها بأوجه التنمية المختلفة.

ومن جانب آخر ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص بالمنيا ، حملة نظافة مكبرة بمجلس قروى ابيوها، بهدف رفع كافة المخلفات من أماكن تجميعها ونقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي، ومتابعة أعمال النظافة اليومية لإضفاء مظهر جمالي و حضاري للمركز.

وقال العقيد محمد صلاح رئيس المركز، إن الحملة شملت قرية شرارة ، مرورا بقرية بنى محمد شعراوى ومدخل قرية السحالة ،حيث تم رفع المخلفات من أماكن تجمعها ونقلها المقالب العمومية بمعدات الوحدة المحلية .

 

 


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