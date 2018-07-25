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الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:58 م
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محافظ الشرقية يشكل لجنة لحصر الوحدات السكنية المخصصة للأسر الأولى بالرعاية

الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:51 م
محافظ الشرقية يشكل لجنة لحصر الوحدات السكنية المخصصة للأسر الأولى بالرعاية اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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قرر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، تشكيل لجنة برئاسة وكيل مديرية الإسكان، وعضوية مدير إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة، لحصر الوحدات السكنية المخصصة للأسر الأولى بالرعاية، بمختلف المراكز والمدن والقرى بنطاق دائرة المحافظة، للتأكد من مستحقيها، ولإحكام الرقابة والسيطرة على منتفعيها، وعدم السماح بإستغلالها أو التصرف فيها في غير الأغراض المخصصة لها.
 
جاء ذلك، خلال ترؤسه لاجتماع المجلس التنفيذي، بحضور اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والتنمية المحلية، واللواء عصام جاد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة، و فخري عبد العزيز مستشار المحافظ، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وعدد من شباب الشرقية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام .
 
وأكد المحافظ، على ضرورة تفعيل إجراءات عمل الأبحاث الاجتماعية للحالات المتقدمة للحصول على الوحدات السكنية المخصصة للأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالتنسيق بين صندوق الإسكان ومديرية التضامن الاجتماعي، لبيان ومعرفة الحالات المستحقة، وفى حاجة ماسة لمأوى أو مسكن لائق، مع ضرورة المتابعة المستمرة لمنتفعي هذه الوحدات، لإحكام الرقابة والحفاظ عليها كحق من حقوق الدولة .
 
 

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