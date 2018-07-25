محافظ الشرقية يشدد على التصدى للشائعات وتوعية المواطنين بالمشروعات القومية

الشرقية – إيمان مهنى

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات والتفرغ لبناء واستكمال مسيرة التنمية، والتصدى للشائعات المغرضة والتى من شأنها أن تفرق وتضر بالأمن القومى المصرى، وتخلق حالة من اليأس والإحباط.

وطالب المحافظ، أعضاء المجلس التنفيذى كل فى موقعه، بتوعية المواطنين بحجم المشروعات التى تنفذها الدولة فى كافة القطاعات الخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن يكون مرآة حقيقية تعكس كل ما يتحقق على أرض الواقع من إنجازات ومشروعات تساهم فى إحداث التنمية الشاملة.

وحرص محافظ الشرقية، على عرض فيلم حكاية وطن خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، برئاسته وبحضور اللواء سامى سيدهم نائب المحافظ، واللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والتنمية المحلية، واللواء عصام جاد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة، وفخرى عبد العزيز مستشار المحافظ، ومديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وعدداً من شباب الشرقية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وذلك لتوعية الحضور بحجم البطولات المشرفة التى خاضها شعب مصر العظيم على مدار تاريخه الحديث للدفاع عن أمن واستقرار البلاد، وتصديه للاستعمار وبناء الدولة القوية، التى نحلم بها، وتصديه للإرهاب الأسود الذى يستهدف زعزعة أمن وإستقرار البلاد لإستكمال مسيرة البناء والتنمية من خلال إقامة المشروعات العملاقة من شبكات وطرق وكبارى وأنفاق، ومحطات كهرباء، وطاقة، ومشروعات غذائية، وإقامة وحدات سكنية، وإزالة وتطوير المناطق العشوائية لخلق حياة كريمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن شعب مصر العظيم سيظل القوة الفاعلة للحفاظ على أمن الوطن، مؤكداً على ضرورة التكاتف والتوحد لبناء مصر الجديدة التى نحلم بها، مشيراً إلى أن مصر تشهد طفرة حقيقية فى إقامة بنية تحتية سليمة ومشروعات قومية عملاقة فى كافة المجالات، لتكون القوة الفاعلة لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.