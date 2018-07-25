محافظ الشرقية: استبعاد رئيس مركز ومدينة أولاد صقر من وظيفته

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية القرار رقم 9475 لسنة 2018 ، باستبعاد أحمد محمد أمين رئيس مركز ومدينة أولاد صقر من وظيفته كرئيس للمدينة وعودته للعمل بديوان عام المحافظة نظرا لضعف قيادته وعدم سيطرته على مرؤسيه مما ترتب عليه إخلالاً فى العمل وتعطيل مصالح المواطنين - بحسب بيان المحافظ -

وقرر المحافظ فى بيان، تكليف إبراهيم سلامه إسماعيل نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس مركز ومدينة أولاد صقر بصفة مؤقتة لحين الإعلان عن شغل الوظيفة طبقا للقوانين المنظمة لذلك.

أكد محافظ الشرقية، أن هذا القرار يأتى بعد متابعة مستمرة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتقييم العمل وذلك فى إطار تنظيم دولاب العمل الحكومى وتحسين مستوى العاملين بالجهاز الإدارى لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.