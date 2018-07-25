محافظ الإسماعيلية يعتمد نتائج امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 95%

الإسماعيليه - السيد فلاح

اعتمد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية نتائج امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة والخاصة عربى ولغات للعام الدراسى 2017 /2018 لهذا العام .

واستقبل محافظ الإسماعيلية ، فاخر عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، واعتمد النتيجة النهائية الإجمالية للعام الدراسى الحالى بعد انتهاء امتحانات الدور الثانى لهذا العام .

وبلغت النسبة العامة للنجاح فى الشهادة الإعدادية للدورين الأول والثانى 72و95 % ، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحانات 3591 طالبا وطالبة ، فيما بلغ عدد الحضور منهم 3224 طالبًا وطالبة وعدد الناجحين 3087 طالبًا وطالبة على مستوى مدارس المحافظة وتوابعها كاملة.