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الأربعاء، 25 يوليه 2018 11:38 ص
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محافظ الإسماعيلية يعتمد نتائج امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 95%

الأربعاء، 25 يوليه 2018 10:30 ص
محافظ الإسماعيلية يعتمد نتائج امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 95% محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية
الإسماعيليه - السيد فلاح
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اعتمد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية نتائج امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة والخاصة عربى ولغات للعام الدراسى 2017 /2018 لهذا العام .

واستقبل محافظ الإسماعيلية ، فاخر عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، واعتمد النتيجة النهائية الإجمالية للعام الدراسى الحالى بعد انتهاء امتحانات الدور الثانى لهذا العام .

وبلغت النسبة العامة للنجاح فى الشهادة الإعدادية للدورين الأول والثانى 72و95 %  ، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحانات 3591 طالبا وطالبة ، فيما بلغ عدد الحضور منهم 3224 طالبًا وطالبة وعدد الناجحين 3087 طالبًا وطالبة على مستوى مدارس المحافظة وتوابعها كاملة.

 


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