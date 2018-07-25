محافظ الإسكندرية: قلعة قايتباى متاحة للجميع.. وأوقفنا إجراءات الطرح للاستثمار

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إنه أوقف إجراءات طرح لسان قلعة قايتباى للتأجير والاستثمار، نظراً لمطالب وزارة الآثار وأهالى المحافظة، وتابع: "ستوضع كافة آراء المواطنين فى الاعتبار، ونحرص على جعل المنطقة الأثرية لائقة ومتاحة لجميع المواطنين".

وأضاف "سلطان"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أنه حريص على المكان الأثرى وحرم القلعة، مشدداً على أنه أصدر قراراً أمس الثلاثاء بوقف إجراءات المزاد، وتابع: "ويوجد لجنة من الآثار والسياحة والشواطئ تعمل على دراسة هذا الموضوع من أجل الحفاظ على المكان الأثرى وتلبية مطالب المواطنين".

واستكمل اللواء أحمد حجازى رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، خلال مداخلة مشتركة، الهدف من الطرح كان من أجل إعادة تأهيل المنطقة الأثرية بما يبهج المواطنين والسائحين الأجانب دون المساس بالممشى الخاص بالمواطنين.