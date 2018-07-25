محافظ أسوان يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.2٪

أسوان ندى سليم

أعتمد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى، حيث بلغت نسبة النجاح 84.2 % .

وكشف الدكتور السيد الفيومى، مدير عام التربية والتعليم، نتائج وإحصائيات النجاح والرسوب لإمتحانات الدور الثانى، حيث وصلت النسبة العامة لنتائج إمتحانات الدورين الأول والثانى إلى 95.8 %.

ومن جانبه قرر المحافظ، إحالة واقعة تزوير 12 شهادة لإتمام المرحلة الإعدادية إلى النيابة العامة وذلك بعد إكتشاف تزوير هذه الشهادات للعام الدراسى الماضى عن طريق التلاعب بالدرجات للإلتحاق بمدارس ذات مجموع أعلى ، كما أعطى توجيهاته لمدير عام التربية والتعليم بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإستعداد والتجهيز لأداء إمتحانات الدور الثانى لشهادة الثانوية العامة فى الفترة من 12 إلى 20 أغسطس القادم، وخاصة تأمين مركز توزيع الأسئلة، بجانب إعداد لجان الإمتحانات بالمدارس لتصبح جاهزة لإستقبال الطلاب ودعمها بكافة وسائل التهوية والتبريد والإنارة ، بالإضافة إلى تجهيز الإستراحات للمراقبين.

ومن جانبه اكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد المتقدمين لإمتحانات الدور الثانى فى الشهادة الإعدادية بلغ 6652 طالب وطالبة حضر منهم 5899 طالب وطالبة ، فيما نجح منهم4967 طالب وطالبة بمدارس التعليم العام واللغات ، لافتاً بأن إجمالى المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية فى الدورين الأول والثانى 25368 طالب وطالبة نجح منهم 23682 طالب وطالبة .