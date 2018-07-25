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ما هى أسباب تكرار الحرائق مع ارتفاع دراجات الحرارة؟.. الحماية المدنية ترد

الأربعاء، 25 يوليه 2018 10:22 ص
ما هى أسباب تكرار الحرائق مع ارتفاع دراجات الحرارة؟.. الحماية المدنية ترد حريق-أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد
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قال اللواء ممدوح عبد القادر مدير الحماية المدنية بالقاهرة السابق، إن هناك أسبابا تؤدى لاندلاع الحرائق داخل العقارات بالتزامن مع ارتفاع دراجات الحرارة، منها سوء تخزين المواطنين لأنابيب البوتاجاز داخل بلكونات المنازل، مما يتسبب فى اندلاع الحرائق سواء كانت ممتلئة أو فارغة، لأنها تتفاعل مع حرارة الجو وينتج عنها اشتعال النيران، وكذلك تخزين المخلفات أعلى أسطح المنازل، سواء مواد البناء أو الأوارق أو الأخشاب تتفاعل مع حرارة الشمس وبمجرد إلقاء سيجارة عليها ينتج عنها حريق.

وأشار اللواء عبد القادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أنه يجب على المواطنين الانتباه إلى خطورة تواجد المخلفات أعلى أسطح العقارات والعمل على إزالتها، مع عدم عمل عشش للحمام التى تعد من أخطر مؤثرات الحرائق، لأنه فى حالة إلقاء عقب سجارة عليها من عقار مجاور أعلى منها، تتتسب فى نشوب حريق ثم تشتعل النيران فى الحمام نفسه، وبمجرد انتقاله لعقار مجاور يتسبب فى اشتعاله، كما حدث من قبل بمحافظة سوهاج بعد اندلاع حريق بأكثر من منزل.

وأوضح مدير الحماية المدنية السابق، أن تواجد الكراكيب التى تحتوى على مواد عضوية وسريعة الاشتعال، مثل جراكن التينر والسولار والتى تتفاعل مع دراجة الحرارة المرتفعة وينتج عنها حريق، يسبب خسائر فى العقارات التى تندلع بها وتمتد إلى المجاورات عن طريق الشرز بفعل تيارات الهواء العالية.

واستطرد اللواء عبد القادر، أن هناك العديد من المواطنين لديهم مرض السهو، كنسيان فرن الغاز وما عليه مشتعلا أو ترك أنبوبة بوتاجاز احتياطى داخل بلكونة الشقة وتتفاعل مع حرارة الشمس وينتج عنها حريق أو حدوث انفجار، مع تواجد عشش الدواجن أو الحمام أو أماكن تربية الكلاب.


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